Turizmui skatinti – dar beveik 36 tūkst. eurų paramos

2025-12-12 11:19
BNS inf.

11-kai kelionių organizatorių ir turizmo asociacijų projektų, skatinančių atvykstamąjį turizmą, skirta dar beveik 36 tūkst. eurų paramos, pranešė Ekonomikos ir inovacijų ministerija.

Finansavimas numatytas turizmo įmonėms, asociacijoms ir organizacijoms, planuojančioms dalyvauti tarptautiniuose renginiuose. Didžiausia vienam projektui skiriama suma siekia 4 tūkst. eurų.

„Norime, kad Lietuva būtų matoma ir patraukli turistinė kryptis kuo platesniame pasaulio žemėlapyje. Kiekvienas užsienio turistas prisideda prie vietos verslų augimo, regionų ekonomikos stiprinimo ir naujų paslaugų atsiradimo“, – pranešime teigė viceministrė Guoda Burokienė.

Rugpjūtį skirta 78 tūkst. eurų 21-am turizmo projektui, pernai – beveik 67 tūkst. eurų 18-kai projektų. 

