Turizmui skatinti – dar beveik 36 tūkst. eurų paramos

Finansavimas numatytas turizmo įmonėms, asociacijoms ir organizacijoms, planuojančioms dalyvauti tarptautiniuose renginiuose. Didžiausia vienam projektui skiriama suma siekia 4 tūkst. eurų.
„Norime, kad Lietuva būtų matoma ir patraukli turistinė kryptis kuo platesniame pasaulio žemėlapyje. Kiekvienas užsienio turistas prisideda prie vietos verslų augimo, regionų ekonomikos stiprinimo ir naujų paslaugų atsiradimo“, – pranešime teigė viceministrė Guoda Burokienė.
Rugpjūtį skirta 78 tūkst. eurų 21-am turizmo projektui, pernai – beveik 67 tūkst. eurų 18-kai projektų.
Naujausi komentarai