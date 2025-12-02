Nauja atrakcija Slovėnijoje – alyvuogių aliejaus degustacijos fontanas

Fontanų, o tiksliau – savotiškų savitarnos degustacijos taškų, istorija prasidėjo prieš šešerius metus nuo vyno ragavimo fontano. Verslininkų Babičių šeima niekada neslėpė, kad pradinę idėją įgyvendino dar Žalece, kur gerai uždirbo pastatę alaus fontaną.
„Turime lentą, duonos ir traškučių. Tereikia įmesti žetoną į viršutinį plyšį ir, dėl saugumo, palaikyti juodą mygtuką – tada aliejus teka į indą. Paimame duonos gabalėlį, šiek tiek pabaksnojame ir galime ragauti“, – pasakojo alyvuogių aliejaus „fontano“ savininkas Patrik Babič.
Čia įrengti trys čiaupai skirtingoms aliejaus rūšims, o greta esančioje parduotuvėje galima nusipirkti daugiau šio regiono produkcijos. Prie projekto prisidėjo ir Koperio miesto turizmo skyrius.
„Tam tikra prasme aliejus parodo kai kuriuos unikalius mūsų Istrijos virtuvės komponentus. Ypač tyras alyvuogių aliejus“, – sakė Koperio jaunimo, kultūros ir turizmo instituto direktorė Helena Brec Loredan.
Verslininko Patriko nuomone, šis originalus projektas bus naudingas, o jo atidarymo diena – lapkričio 26-oji – taip pat neatsitiktinė, nes tai Pasaulinė alyvuogių diena.
„Žinoma, vyno fontanas į Istriją pritraukė daug svečių tiek iš užsienio, tiek iš pačios Slovėnijos. Tačiau po šešerių metų supratome, kad reikia žengti toliau ir pasiūlyti žmonėms kažką daugiau, todėl nusprendėme pereiti nuo vyno prie aliejaus“, – teigė vyras.
Nors tai privati verslininkų Babičų šeimos iniciatyva, Koperio turizmo valdyba taip pat džiaugiasi šiuo projektu, nes jis pritraukia daugiau lankytojų.
„Svarbu ne tik pati degustacija, bet ir patirtis. Tai pastebėjome iš tų svečių, kurie nori čia sugrįžti. Jie prašo būtent tokių unikalių patirčių“, – dalijosi H. Loredan.
Marezigės „aliejaus fontanas“ nėra nemokamas. Jį galima įjungti, kai įmetamas žetonas, kurį reikia nusipirkti.
Naujausi komentarai