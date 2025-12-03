Ispanija užfiksavo naują visų laikų užsienio turistų rekordą

Nacionalinės statistikos INE duomenimis, šiemet spalį šalyje lankėsi apytikriai 9,2 mln. poilsiautojų – 3,2 proc. daugiau nei prieš metus.
Jungtinė Karalystė išliko pagrindinis atvykstančiojo turizmo šaltinis (1,8 mln. turistų), o po jos sekė Vokietija (1,3 mln.) ir Prancūzija (1,2 mln.).
Dauguma turistų buvo apsistoję nuo keturių iki septynių naktų, iš viso jų praleido per 4,6 mln., 1,6 proc. daugiau nei pernai spalį.
Daugiausiai turistų pritraukė Katalonija (21,4 proc. visų), Balearų salos (17 proc.), Andalūzija (15,4 mln.).
Per pirmus 10 šių metų mėnesius Ispanija pritraukė apytikriai 85,7 mln. turistų iš užsienio, 3,5 proc. daugiau nei per tą patį laikotarpį pernai, taip pat rekordiškai daug per tokį metų laikotarpį.
