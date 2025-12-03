 Ispanija užfiksavo naują visų laikų užsienio turistų rekordą

Ispanija užfiksavo naują visų laikų užsienio turistų rekordą

2025-12-03 11:46
Svajūnas Laukineitis (BNS)

Ispanija pranešė spalį užfiksavusi naują visų laikų užsienio turistų skaičiaus šį metų mėnesį rekordą, skebia „Trading Economics“.

Ispanija užfiksavo naują visų laikų užsienio turistų rekordą
Ispanija užfiksavo naują visų laikų užsienio turistų rekordą / Scanpix nuotr.

Prenumeruokite ir gaukite tik pačius įdomiausius straipsnius el. paštu!

Nuo politikos
iki kultūros

Nacionalinės statistikos INE duomenimis, šiemet spalį šalyje lankėsi apytikriai 9,2 mln. poilsiautojų – 3,2 proc. daugiau nei prieš metus.

Jungtinė Karalystė išliko pagrindinis atvykstančiojo turizmo šaltinis (1,8 mln. turistų), o po jos sekė Vokietija (1,3 mln.) ir Prancūzija (1,2 mln.).

Dauguma turistų buvo apsistoję nuo keturių iki septynių naktų, iš viso jų praleido per 4,6 mln., 1,6 proc. daugiau nei pernai spalį.

Daugiausiai turistų pritraukė Katalonija (21,4 proc. visų), Balearų salos (17 proc.), Andalūzija (15,4 mln.).

Per pirmus 10 šių metų mėnesius Ispanija pritraukė apytikriai 85,7 mln. turistų iš užsienio, 3,5 proc. daugiau nei per tą patį laikotarpį pernai, taip pat rekordiškai daug per tokį metų laikotarpį.

Šiame straipsnyje:
Ispanija
Turizmas

Naujausi komentarai

Komentarai

  • HTML žymės neleidžiamos.

Komentarai

  • HTML žymės neleidžiamos.
Atšaukti
Komentarų nėra

Susijusios naujienos

Daugiau naujienų