Seimas padidino baudas už prievolių VMI nevykdymą

Seimas ketvirtadienį priėmė tai numatančias Administracinių nusižengimų kodekso pataisas: už balsavo 106 Seimo nariai, o keturi susilaikė.
Už vengimą kaupti duomenis ir juos teikti VMI, kuri keičiasi informacija tarptautiniu mastu, bauda sieks 0,5–1,3 tūkst. eurų, o už pakartotiną pažeidimą – iki 4 tūkst. eurų.
Jeigu informacija apie atidarytas ar uždarytas visų rūšių sąskaitas bus teikiama VMI pavėluotai arba duomenys bus neišsamūs ar klaidingi, grėstų 0,6–1 tūkst. eurų bauda (vietoje 390–730 eurų).
Numatytos ir baudos už trečiųjų asmenų pareigos saugoti įrodymus, kurių pagrindu priėmė sprendimą teikti arba neteikti informaciją VMI, nevykdymą, kripto turto paslaugų teikėjams, jeigu jie neteiks duomenų.
