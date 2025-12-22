Italija skyrė „Apple“ beveik 100 milijonų eurų baudą

AGCM pareiškime teigė, jog „Apple“ pažeidė trečiųjų šalių programuotojų privatumo ribas ir tai padarė rinkoje užimdama „super dominuojančią poziciją, pasinaudodami savo „App Store“.
Institucija teigė, jog tyrimo metu aptiko „Apple“ primetamų privatumo taisyklių ribojančią įtaką trečiųjų šalių programėlių kūrėjams, kurie naudojasi programėlių platforma „App Store“.
„Apple“ „Programėlių sekimo skaidrumo“ (ATT) taisyklės „primetamos vienašališkai ir žeidžia „Apple“ komercinių partnerių interesus“, teigė AGCM.
Anksčiau šiais metais prancūzų kovos su monopolija pareigūnai skyrė „Apple“ 150 mln. eurų baudą dėl programėlių sekimo privatumo.
Kitose Europos valstybėse taip pat pradėti panašūs tyrimai, nors „Apple“ ATT pristato kaip privatumą užtikrinančią funkciją.
ATT, kurią „Apple“ įvedė 2021 metais, verčia programėles gauti naudotojų sutikimą, prieš sekant vartotojų veiklą kitose programėlėse ir interneto svetainėse.
Jei jie atsisako, programėlė praranda prieigą prie informacijos apie tą naudotoją, kuri leidžia nukreipti reklamą.
Kritikai kaltino „Apple“, kad ši sistema naudojama savo reklamos paslaugoms reklamuoti, o konkurentams apriboti.
„Apple“ savo pareiškime teigė, kad jos privatumo taisykles „priėmė mūsų klientai ir gyrė privatumo gynėjai bei duomenų apsaugos institucijos visame pasaulyje“.
