Labdaros gavėjams nebereikės teikti mėnesinių ataskaitų

Seimas antradienį 64 balsais už ir 8 susilaikiusius priėmė tokias Vyriausybės teiktas Labdaros ir paramos įstatymo pataisas. Jų be opozicijos posėdžiavęs parlamentas praėjusią savaitę nesugebėjo priimti penkis kartus neužsiregistravus pakankamai Seimo narių.
Nuo 2026-ųjų visi teisę gauti paramą turintys juridiniai asmenys kartą per metus turės atsiskaityti su VMI apie gautą paramą ir jos panaudojimą, taip pat apie savo veiklą ir jų pačių suteiktą paramą.
Pataisas rengusi Finansų ministerija teigia, kad taip siekia sumažinti administracinę naštą ir atsisakyti perteklinių nuostatų.
VMI skaičiavimais, administracinė našta verslui sumažėtų apie 49,6 tūkst. eurų.
Dabar paramos teikėjai privalo pateikti VMI mėnesio ir metinę ataskaitas apie suteiktą ir gautą paramą. Mėnesio ataskaita būtina, kai vienam paramos gavėjui suteiktos paramos suma tais metais viršija 15 tūkst. eurų.
VMI kasmet atlieka paramos teikimo ir panaudojimo rizikos vertinimą, o tam naudojamos metinės ataskaitos.
