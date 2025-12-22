 Buvęs Skuodo politikas „čekiukų“ byloje turės sumokėti 6 tūkst. eurų baudą

2025-12-22 12:55
BNS inf.

Buvęs Skuodo rajono savivaldybės tarybos narys Virgilijus Pajarskas „čekiukų“ byloje turės sumokėti 6 tūkst. eurų baudą, pirmadienį pranešė Generalinė prokuratūra.

Buvęs Skuodo politikas „čekiukų“ byloje turės sumokėti 6 tūkst. eurų baudą / freepik.com nuotr.

Klaipėdos apylinkės teismas jam taip pat skyrė baudžiamojo poveikio priemonę – trejiems metams atėmė teisę dirbti valstybės ar savivaldybių institucijų, jų įstaigų ar įmonių renkamose ar skiriamose pareigose.

Tokį sprendimą teismas priėmė V. Pajarską pripažinęs kaltu dėl piktnaudžiavimo, sukčiavimo ir dokumentų klastojimo. Prokuratūros siūlymu procesas buvo užbaigtas baudžiamuoju įsakymu, teismo sprendimas yra įsiteisėjęs.

Bylos duomenimis, V. Pajarskas, 2019–2023 metais eidamas Skuodo rajono tarybos nario pareigas, suklastojo 46 išmokų ataskaitas, jose įtvirtindamas tikrovės neatitinkančius duomenis apie tarybos nario reikmėms neva patirtas degalų įsigijimo išlaidas.

Šiose ataskaitose politiko išlaidoms pagrįsti panaudota 200 degalų pirkimo kvitų, kurie buvo įsigyti kitų asmenų. Taip, anot prokuratūros, V. Pajarskas Skuodo rajono savivaldybei padarė 8 tūkst. 490 eurų žalą.

Politikas visiškai pripažino kaltę.

