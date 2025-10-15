Premjerė pranešė, kiek didės minimali alga, kultūros ir švietimo sektoriaus finansavimas

I. Ruginienės teigė, kad minimali mėnesio alga (MMA) kitais metais kils 115 eurų iki 1153 eurų „ant popieriaus“, šį sprendimą Vyriausybė priims ketvirtadienį.
Socialinės apsaugos ir darbo ministerija jau anksčiau įvardijo, kad linkstama prie kompromiso ir kitąmet MMA turėtų didėti 11,1 proc. arba 115 eurų – iki 1153 eurų „ant popieriaus“ arba apie 836 eurų „į rankas“.
2025 metais pagal Trišalės tarybos nustatytą formulę, MMA Lietuvoje buvo pakelta 114 eurų arba 12 proc. – nuo 924 iki 1038 euro „prieš mokesčius“ (apie 777 eurai „į rankas“).
Didės atlyginimai valstybės tarnautojams
I. Ruginienės teigimu, pagal sudarytą kolektyvinę sutartį taip pat bus didinami atlyginimai valstybės tarnautojams – jau skelbta, kad pareiginės algos bazinis dydis kitais metais didinamas 0,7 proc. arba 12,6 eurais iki 1798 eurų.
Pasak Vyriausybės vadovės, biudžeto lėšos taip pat bus skiriamos skaitmenizacijai, dirbtinio intelekto, kurio gamyklą sutarta kurti Lietuvoje, vystymui, atsinaujinančių energijos šaltinių plėtrą ir mažesnes elektros kainas pažeidžiamiems gyventojams.
Planuojama padidinti kultūros ir švietimo finansavimą
Taip pat planuojama skirti papildomai 12 mln. eurų kultūros sektoriui.
„Man atrodo, kad kultūrai ilgą laiką nebuvo skiriama daug lėšų arba išvis buvo neskiriama ir laužome nusistovėjusius standartus – sakome, kad šiam sektoriui reikia skirti daugiau“, – aiškino I. Ruginienė.
Švietimo sektoriui bus skiriama papildomai 150 mln. eurų – už šias lėšas bus didinami mokytojų atlyginimai.
Didės ir senatvės pensijos
Taip pat bus didinamos senatvės pensijos – jau skelbta, kad 2026 metais jos kils 12 proc.
Kaip pranešė Socialinės apsaugos ir darbo ministerija (SADM), vidutinė pensija kitąmet turėtų augti maždaug 80 eurų iki 750 eurų, o su būtinuoju stažu – 90 eurų iki 810 eurų.
Teigiama, kad vidutinė pensija 2026-aisiais sudarys 47,3 proc. šalies vidutinio darbo užmokesčio (iki mokesčių), o turintiems būtinąjį stažą pasieks 51,1 proc.
„2026 metais pensijos augs sparčiau nei darbo užmokestis ir infliacija“, – pranešime teigė SADM.
Numatoma, kad vienišo asmens išmoka ir našlių pensijos bazinis dydis kitais metais augs 9,9 proc. iki 46,46 euro.
Valstybės biudžeto projektą Vyriausybė svarstys ketvirtadienį.
