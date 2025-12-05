Ruginienė tikisi biudžeto palaiminimo: jis suformuotas siekiant pagrindinio tikslo

„Nuo savo esminio siekio nesitraukiame, biudžetas valstybės suformuotas siekiant pagrindinio tikslo – stiprinti gynybą ir socialinį saugumą, tam kryptingai ir suplanavome įvairias eilutes, kurios nusės ministerijų ir jų pavaldžių įstaigų biudžetuose“, – žurnalistams po Vyriausybės posėdžio penktadienį sakė premjerė.
„Pradedant nuo gynybos, siekis išlieka tas pats, – gynybai suplanavome 5,38 proc. BVP, labai tikimės, kad sulauksime solidarumo visame Seime ir šitas biudžetas bus kitiems metams patvirtintas“, – pridūrė ji.
Vyriausybė penktadienį pritarė pakoreguotam 2026-ųjų biudžeto projektui ir numatė beveik 117 mln. eurų papildomų išlaidų – dosnesni asignavimai skiriami pedagogams ir pareigūnams, Seimo kanceliarijai, Kultūros ministerijai.
Finansų ministras Kristupas Vaitiekūnas teigė, kad lėšų papildomai rasta iš spartesnio alkoholio ir tabako akcizų didinimo (24 mln. eurų), taip pat dėl sumažėjusių valstybės skolos aptarnavimo kaštų.
„Kadangi valstybė šiek tiek mažiau skolinosi šiemet, kitais metais šiek tiek mažėja valstybės skolos aptarnavimas. (...) Išlaidos limitą viršija nebe kaip pirminiame variante 0,2 proc. nuo BVP o 0,4 proc.“, – žurnalistams sakė ministras.
