 Koalicinė taryba dar kartą aptars kitų metų valstybės biudžetą

Koalicinė taryba dar kartą aptars kitų metų valstybės biudžetą

2025-10-09 11:05
Saulius Jakučionis (BNS)

Valdančiųjų koalicinė taryba ketvirtadienį Seime dar kartą aptars kitų metų valstybės biudžeto projektą.

Koalicinė taryba dar kartą aptars kitų metų valstybės biudžetą
Koalicinė taryba dar kartą aptars kitų metų valstybės biudžetą / I. Gelūno / BNS nuotr.

Apie artėjantį tarybos posėdį BNS patvirtino premjerės atstovas Ignas Dobrovolskas – jis vyks ketvirtadienį popiet Seimo pirmininko Juozo Oleko kabinete.

Kitų metų valstybės biudžeto projektą Vyriausybė turėtų svarstyti spalio 15-ąją, o Seimui jis turėtų būti pateiktas spalio 17-ąją.

Jame turėtų būti numatytas asignavimų gynybai augimas – sudėjus visus finansavimo šaltinius, krašto apsaugai kitąmet turėtų būti skiriama daugiau nei 5 proc. BVP.

2026 metais apie 12 proc. turėtų augti senatvės pensijos, didės ir viešojo sektoriaus darbuotojų atlyginimai.

Valdantieji socdemai teigia, kad biudžetas leis užtikrinti socialinį saugumą labiausiai pažeidžiamoms visuomenės grupėms. „Aušriečių“ lyderis Remigijus Žemaitaitis projektui turi įvairių pastabų.

Anot Vyriausybės, valdžios sektoriaus išlaidos kitais metais galėtų augti ne daugiau kaip 5,2 proc., o vėliau nuosekliai mažėtų. Viešųjų finansų deficitas sieks 3 procentus.

Finansų ministerija teigia, kad dėl didesnio skolinimosi augs valstybės skolos santykis su bendruoju vidaus produktu (BVP).

Šiame straipsnyje:
valstybės biudžetas
biudžetas
biudžeto projektas

Naujausi komentarai

Komentarai

  • HTML žymės neleidžiamos.

Komentarai

  • HTML žymės neleidžiamos.
Atšaukti
Komentarų nėra

Susijusios naujienos

Daugiau naujienų