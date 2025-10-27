 Budbergytė: kultūros sektoriui kitų metų biudžete trūksta maždaug 4 mln. eurų

2025-10-27 12:50
Ūla Klimaševska (ELTA)

Kitų metų valstybės biudžete kultūros sektoriui trūksta apie 4 mln. eurų finansavimo, sako Lietuvos socialdemokratų partijos (LSDP) valdybos narė Rasa Budbergytė. Anot politikės, šie poreikiai nėra dideli, todėl koalicijos partneriai tikisi rasti pakankamai lėšų jiems padengti.

Rasa Budbergytė
Rasa Budbergytė / D. Labučio / ELTOS nuotr.

„Daug kalbėjome kalbėdami apie biudžeto klausimus tai, kad yra stygius lėšų kultūros sektoriui. Ir premjerė (…) sakė – padarysime viską, kad tie trūkumai kultūros sektoriui, kurie yra tokie akivaizdūs, kurie buvo net nesuplanuoti ir kur tikrai reikia skirti lėšas, jiems atrasime lėšų, kalbėjome šiandien apie (pajamų – ELTA) šaltinius“, – žurnalistams po koalicinės tarybos posėdžio pirmadienį sakė R. Budbergytė.

„Kiek žinau, kultūros sektoriui trūksta kažkur apie 4 mln. eurų papildomai, kuriuos galėtume surasti“, – tikino politikė.

Anot socialdemokratės, planuojant kitų metų kultūros sektoriaus biudžetą buvo paliktos „apmaudžios, nedidelės spragos“, kurias nėra sudėtinga ištaisyti ir rasti papildomą finansavimą.

Kaip pavyzdį ji įvardijo biudžete nesuplanuotus 200 tūkst. eurų lėšų, kurie reikalingi M. K. Čiurlionio gimimo metinėms paminėti skirtai parodai Tokijuje, Japonijoje. Ši paroda yra įtraukta į Vyriausybės patvirtintą programą „Čiurlioniui 150“.

Anot R. Budbergytės, finansavimo kultūros sektoriui paieškoms netrukdys tai, kad vis dar nėra paskirtas šios ministerijos vadovas, nes sprendimus dėl biudžeto priima finansų ministras ir koalicinė taryba.

„Mes žinome, kokie įtempti yra poreikiai kultūros sektoriui“, – pridūrė ji.

Šiuo metu ateinančio laikotarpio valstybės biudžeto projektą svarsto Seimo komitetai, jame kultūros sektoriaus darbuotojų atlyginimams kitąmet papildomai suplanuota skirti 12 mln. eurų.

Biudžeto projektas po dviejų svarstymų parlamento posėdžių salėje turėtų būti priimtas iki gruodžio 23 d.

Šiame straipsnyje:
Rasa Budbergytė
valstybės biudžetas
kultūros sektorius
trūksta lėšų
kultūra

