Pasiektas elektros suvartojimo rekordas

Vidutinis elektros suvartojimo pikas pasiektas tarp 10.45 val. ir 11 val. Be to, suvartotas ir didžiausias elektros kiekis per parą – 48,68 tūkst. megavatvalandžių (MWh) energijos.
„Elektros vartojimas pastarosiomis dienomis yra smarkiai išaugęs. Pagrindinis tai lemiantis veiksnys – kurį laiką nematyti žiemos šalčiai. Vis daugiau namų ūkių ir verslų šildymui naudoja elektrinius šilumos siurblius, be to po švenčių vėl visu pajėgumu veikia pramonė. Elektros vartojimo pikai visuomet susidaro šaltuoju sezonu“, – pranešime teigė „Litgrid“ Sistemos valdymo departamento vadovas Donatas Matelionis.
Pasak jo, duomenys kol kas yra preliminarūs, suskaičiuoti pagal „Litgrid“ modelį. Detalūs duomenys paaiškės tik po daugiau nei mėnesio, kai bus surinkta išsami informacija iš skirstymo operatorių.
Ankstesnis elektros suvartojimo rekordas buvo pasiektas 2024 metų sausio 8 dieną tarp 9 val. ir 10 val., kai vidutinis rodiklis per rinkos laiko vienetą siekė 2268 MW, o suvartotas energijos kiekis per parą – 46,85 tūkst. MWh.
