„Litgrid“: elektra Lietuvoje brango, bet...

Gruodžio 29 – sausio 4 dienomis vidutinė didmeninė elektros kaina „Nord Pool“ biržos Lietuvos kainų zonoje augo 30 proc. iki 69 eurų už megavatvalandę (MWh). Latvijoje ir Estijoje elektra kainavo 73 eurus už MWh.
„Nors elektros kainos šiek tiek augo dėl augančio elektros poreikio pasibaigus šventėms ir atšalus orams, kainų lygis išlieka gerokai žemesnis nei prieš šventinį laikotarpį“, – pranešime sakė „Litgrid“ Rinkos plėtros skyriaus vadovas Deividas Šikšnys.
Jo teigimu, praėjusią savaitę fiksuotas vėjo elektrinių savaitės ir paros gamybos rekordai – atitinkamai 179 gigavatvalandės (GWh) ir 33 GWh (sausio 1-ąją).
„Įprastai vėjo generacija pasižymi dideliu nepastovumu, tačiau nuo gruodžio 25 dienos iki sausio 4 dienos stebėjome išskirtinai stabilų ir aukštą gamybos lygį“, – pranešime sakė D. Šikšnys.
Elektros suvartojimas praėjusią savaitę išaugo 7 proc. iki 263 GWh, o vietos elektrinės užtikrino 86 procentus. Per savaitę buvo pagaminta 227 GWh elektros – 24 proc. daugiau, nei prieš savaitę.
Vėjo elektrinės gamino 79 proc. pagamintos elektros, šiluminės jėgainės – 8 proc., hidroelektrinės – 6 proc., o kitos elektrinės – 7 procentus.
28 proc. šalies elektros poreikio buvo importuota: 65 proc. – iš Skandinavijos, 34 proc.– iš Latvijos, 1 proc. – iš Lenkijos. Bendras importas mažėjo 19 procentų.
Eksporto srautai iš Lietuvos augo 61 procentais. 63 proc. eksporto nukreipta į Lenkiją, 23 proc. – į Latviją, 14 proc. – į Švediją.
Elektros srautui „LitPol Link“ jungties pralaidumo išnaudojamas siekė 61 proc. Lenkijos kryptimi ir 31 proc. Lietuvos kryptimi. „NordBalt“ pralaidumo išnaudojimas buvo 1 proc. Švedijos kryptimi ir 77 proc. Lietuvos kryptimi.
