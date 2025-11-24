„Litgrid“: per savaitę gerokai šoktelėjo elektros kaina

„Praėjusią savaitę augusioms elektros kainoms įtakos turėjo reikšmingai padidėjęs elektros vartojimas ir brangus importas. Nors Lietuvoje buvo vėjuota, o vėjo jėgainės per savaitę pagamino palyginti didelį elektros kiekį –109 GWh – tačiau Europoje vėjo gamyba buvo minimali. Dėl to importo srautai iš Šiaurės šalių buvo daug brangesni“, – pranešime sakė „Litgrid“ Rinkos plėtros skyriaus vadovas Deividas Šikšnys.
Elektros suvartojimas Lietuvoje praėjusią savaitę augo 5 proc. (iki 264 GWh). Vietos elektrinės šalyje užtikrino 62 proc. elektros energijos suvartojimo, o bendrai buvo pagaminta 163 GWh elektros energijos – 30 proc. daugiau nei prieš savaitę.
„Litgrid“ duomenimis, praėjusią savaitę vėjo elektrinės gamino 67 proc. Lietuvoje pagamintos elektros energijos, šiluminės jėgainės – 14 proc., hidroelektrinės – 7 proc., saulės elektrinės – 3 proc., o kitos elektrinės – 8 procentų.
Pagal importo ir (ar) eksporto santykį, 42 proc. šalies elektros energijos poreikio buvo importuoti. Bendras importo kiekis mažėjo 12 proc. Diferencijuojant šalies importą, 72 proc. iš Skandinavijos per „NordBalt“ jungtį, iš Latvijos 23 proc., o likę 5 proc. iš Lenkijos.
Praėjusią savaitę eksporto srautai iš Lietuvos augo 40 proc. – 69 proc. eksporto iš Lietuvos buvo nukreipti į Lenkiją, 28 proc. į Latviją, o likę 2 proc. į Latviją.
Elektros srautui „LitPol Link“ jungties pralaidumo išnaudojamas siekė 56 proc. Lenkijos kryptimi ir 28 proc. Lietuvos kryptimi. „NordBalt“ pralaidumo išnaudojimas buvo 0 proc. Švedijos kryptimi ir 87 proc. Lietuvos kryptimi.
