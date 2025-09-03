Olekas dėl braziliškų lėktuvų: nematau pagrindo ką nors keisti

„Dabar sprendimas pirkti yra pagrįstas. Aš nematau pagrindo ką nors keisti, nes yra kariuomenės pasirengimas, poreikis tiems dalykas“, – trečiadienį „Žinių radijui“ teigė J. Olekas.
„Man atrodo, kad tie argumentai pereiti prie naujo tipo (lėktuvų – ELTA) kartu su kitomis Europos valstybėmis yra labai pagrįsti. Manau, kad Vyriausybė ir Krašto apsaugos ministerija (KAM) taip turbūt ir pasielgs“, – pridūrė jis.
Kaip jau buvo skelbta, birželio 18 d. posėdžiavusi Valstybės gynimo taryba (VGT) pritarė KAM bei Gynybos resursų agentūros (GRA) siūlymui plėsti Lietuvos kariuomenės oro pajėgas – planuojama jungtis prie grupės šalių ir derėtis dėl trijų „C-390 Millennium“ orlaivių įsigijimo iš Brazilijos bendrovės „Embraer Defense & Security“.
Kariuomenė yra teigusi, kad nuo 2006 m. trijų turimų „Spartan“ nebeapsimoka modernizuoti. Pasak jos, vien „Spartan“ navigacijos sistemos modernizacija kainuotų 153 milijonų eurų. Be to, akcentavo kariuomenė, šis lėktuvas NATO kontekste negeba gabenti reikiamo krovinių ir karių kiekio.
Visgi, šio sprendimo kritikai Seimo Nacionalinio saugumo ir gynybos komiteto (NSGK) pirmininkas Giedrimas Jeglinskas ir jo pavaduotojas Laurynas Kasčiūnas kreipėsi į Specialiųjų tyrimų tarnybą (STT) prašydami ištirti, ar įsigyjant braziliškus „Embraer C-390 Millenium“ transportinius lėktuvus nebuvo pažeisti pirkimus reglamentuojantys teisės aktai. Politikai abejoja šio įsigijimo pagrįstumu ir KAM argumentais.
Jie taip pat nerimauja, kad galutinis tokio pirkimo naudos gavėjas yra Brazilija, kuri kartu su Rusija priklauso BRICS šalių blokui.
