 Olekas lankysis Šiauliuose ir Radviliškyje: aptars sveikatos, švietimo situaciją regionuose

Olekas lankysis Šiauliuose ir Radviliškyje: aptars sveikatos, švietimo situaciją regionuose

2026-01-09 07:13
Vilius Narkūnas (ELTA)

Seimo pirmininkas Juozas Olekas penktadienį darbo vizitu lankysis Šiauliuose ir Radviliškio rajone, kur susitiks su vietos savivaldos, švietimo, sveikatos bei verslo sričių atstovais.

Juozas Olekas
Juozas Olekas / L. Balandžio / BNS nuotr.

Prenumeruokite ir gaukite tik pačius įdomiausius straipsnius el. paštu!

Nuo politikos
iki kultūros

Parlamento pirmininkas pirmiausiai lankysis Šeduvos pirminės sveikatos priežiūros centre ir miestelio gimnazijoje. Susitikimuose ketinama aptarti regioninių sveikatos ir švietimo įstaigų situaciją.

Vėliau numatytas apsilankymas Šeduvos žydų istorijos muziejuje „Dingęs štetlas“, pasakojančiame apie tarpukario Lietuvos žydų bendruomenių istoriją, kultūrą ir tragišką jų likimą.

Kiek vėliau, Seimo pirmininkas susitiks su Radviliškio rajono meru Kazimieru Račkauskiu, savivaldybės administracijos ir rajono sveikatos priežiūros įstaigų vadovais. Pokalbio metu planuojama aptarti savivaldos ir sveikatos sistemos klausimus, regionų stiprinimo kryptis bei bendradarbiavimo galimybes.

Antroje dienos pusėje J. Olekas lankysis Šiaulių pramonės įmonėje „NMF Porolon“ ir saldainių fabrike „Rūta“. Susitikimuose domėsis įmonių veikla, konkurencingumu, eksporto galimybėmis, darbuotojų situacija ir verslo aplinkos iššūkiais.

Šiame straipsnyje:
Juozas Olekas
Šiauliai
Radviliškis
sveikata
švietimas

Naujausi komentarai

Komentarai

  • HTML žymės neleidžiamos.

Komentarai

  • HTML žymės neleidžiamos.
Atšaukti
Komentarų nėra

Susijusios naujienos

Daugiau naujienų