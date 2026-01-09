Olekas lankysis Šiauliuose ir Radviliškyje: aptars sveikatos, švietimo situaciją regionuose

Parlamento pirmininkas pirmiausiai lankysis Šeduvos pirminės sveikatos priežiūros centre ir miestelio gimnazijoje. Susitikimuose ketinama aptarti regioninių sveikatos ir švietimo įstaigų situaciją.
Vėliau numatytas apsilankymas Šeduvos žydų istorijos muziejuje „Dingęs štetlas“, pasakojančiame apie tarpukario Lietuvos žydų bendruomenių istoriją, kultūrą ir tragišką jų likimą.
Kiek vėliau, Seimo pirmininkas susitiks su Radviliškio rajono meru Kazimieru Račkauskiu, savivaldybės administracijos ir rajono sveikatos priežiūros įstaigų vadovais. Pokalbio metu planuojama aptarti savivaldos ir sveikatos sistemos klausimus, regionų stiprinimo kryptis bei bendradarbiavimo galimybes.
Antroje dienos pusėje J. Olekas lankysis Šiaulių pramonės įmonėje „NMF Porolon“ ir saldainių fabrike „Rūta“. Susitikimuose domėsis įmonių veikla, konkurencingumu, eksporto galimybėmis, darbuotojų situacija ir verslo aplinkos iššūkiais.
