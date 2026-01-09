Dėl galimo noro tęsti vadovavimą LSDP Sinkevičius apsispręs vasarį: aplankysiu partijos skyrius

„Laiko iki gegužės dar yra. Šį laiką intensyviai skirsiu partijos veiklai, aplankysiu skyrius, išgirsiu nuomones, pozicijas. Tai man leis susidaryti geresnį vaizdą, ko partija tikisi iš lyderio. Jeigu galvosiu, kad galiu atitikti tas kvalifikacijas ir lūkesčius – imsiuosi tos atsakomybės. Jeigu matysiu, kad stinga laiko, kompetencijų ar kažkokių kvalifikacijų tada, matyt, kad to nesiimsiu. Dar nesu apsisprendęs“, – Eltai teigė M. Sinkevičius.
„Didelė organizacija, norisi grįžtamojo ryšio. Jį iš visuomenės matome reitingų pavidalu, dažniausiai ir partiečiai turi ką pasakyti. Manau, kad vasario pabaigoje tikrai jau būsiu galutinai apsisprendęs“, – akcentavo jis.
Vis tik, politikas sako, kad LSDP gretose yra ir daugiau potencialių kandidatų į pirmininko postą.
„Yra ir užaugusių, ir jaunų lyderių, ir vyresnės kartos lyderių. Yra žmonių, kurie kartais imasi tokios demokratinės šventės organizatorių vaidmens, kaip, pavyzdžiui, Algirdas Sysas ne kartą sakydavo, kad „dėl demokratijos“ dalyvauja“, – dėstė M. Sinkevičius.
„Yra tas pats Juozas Olekas, kuris galbūt galėtų norėti. Aišku, kad turi svarbesnes pareigas mūsų valstybei, tai nežinau, kiek ten dar to laiko beliktų partiniams reikalams. Yra naujesnės kartos lyderiai, tas pats Robertas Duchnevičius, Vilniaus rajono meras, Alytaus miesto – Nerijus Cesiulis. Manau, kad ir moterų sąjunga pas mus tokia aktyvi ir jos pirmininkė Orinta Leiputė irgi galėtų nestokoti ambicijų partijos vairą perimti į moteriškas rankas“, – sakė jis.
LSDP lyderio rinkimai vyks šių metų gegužę. Kandidatus į pirmininkus turės iškelti partijos skyriai. Vėliau iškeltieji turės paskelbti, ar varžysis dėl LSDP lyderio posto.
Socialdemokratų pirmininkas visuotiniuose rinkimuose renkamas dvejų metų kadencijai.
ELTA primena, kad šių metų liepą iš LSDP pirmininko pareigų pasitraukus Gintautui Paluckui, šias pareigas laikinai perėmė Jonavos rajono meras M. Sinkevičius.
