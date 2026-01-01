 Vėliavos dienos minėjime dalyvavęs Olekas: tegyvuoja laisva ir stipri Lietuva

2026-01-01 14:56
Austėja Paulauskaitė (ELTA)

Pirmąją Naujųjų metų dieną, minint 107-ąsias Lietuvos trispalvės iškėlimo metines, Gedimino pilies bokšte surengtas Vėliavos dienos minėjimas. Jame dalyvavęs Seimo pirmininkas Juozas Olekas teigė, kad pirmą kartą 1919 m. iškelta vėliava buvo svarbus politinis pareiškimas Europos ir pasaulio akyse.

Juozas Olekas
Juozas Olekas / Ž. Gedvilo/ELTOS nuotr.

„1919-aisiais iškelta vėliava buvo mūsų ką tik gimusios valstybės pareiškimas pasauliui, kad Lietuva pasirinko laisvę, nepriklausomybę ir atsakomybę už savo likimą“, – ceremonijos metu kalbėjo J. Olekas.

„Geltona, žalia ir raudona – tai mūsų saulė ir derlius, mūsų žemė ir gyvybė, mūsų kraujas ir pasiaukojimas. Tai istorija, kuri mus augino, ir atsakomybė, kurią nešame šiandien (…). Šiandien vėliava mums primena, kad laisvė reikalauja mūsų vienybės, atsakomybės ir susitelkimo. Tegul virš Gedimino pilies bokšto plazdanti trispalvė įkvepia mus būti vertais savo istorijos, saugoti savo valstybę ir atsakingai kurti Lietuvos ateitį. Tegyvuoja laisva ir stipri Lietuva“, – pridūrė jis.

Skelbiama, jog šventiniame vėliavos pakėlime dalyvavo jaunimo ir visuomeninių organizacijų atstovai, Lietuvos kariuomenės Garbės sargybos kuopa, institucijų vadovai, vilniečiai ir miesto svečiai.

Lietuvos vėliavos diena minima nuo 2004 metų, prisimenant 1919 m. sausio 1-ąją, kai Gedimino pilies bokšte pirmą kartą suplevėsavo trispalvė – tvirtas valstybingumo ženklas ir nenuslopstanti laisvės idėja, lydėjusi Lietuvą per okupacijas, tremtis, pasipriešinimą ir atgimimą.

