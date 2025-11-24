Milešinas: tarp ministerijos ir profsąjungų rastas sutarimas dėl mokytojų uždarbio didinimo

Praėjusią savaitę ŠMSM ir profsąjungų aptartas siūlymas pedagogų atlyginimus nuo sausio 1 d. didinti 8,41 proc., įskaitant 0,71 proc. didėjantį pareiginės algos bazinį dydį, bus pateiktas vertinti Finansų bei Socialinės apsaugos ir darbo ministerijai, sako LŠMPS pirmininkas.
Sutarimas tarp ministerijos ir profsąjungų rastas, projektas atiduotas vertinti Finansų ir Socialinės apsaugos ir darbo ministerijoms.
„Sutarimas tarp ministerijos ir profsąjungų rastas, projektas atiduotas vertinti Finansų ir Socialinės apsaugos ir darbo ministerijoms. Kai grįš vertinimas, tarsimės dėl sutarties pasirašymo“, – Eltai po susitikimo su ŠMSM vadove Raminta Popoviene sakė E. Milešinas.
„Liko patikslinta sąlyga, kad kiekvienais metais, tiek 2027 m., tiek 2028 m., (mokytojų – ELTA) darbo užmokestis nuo sausio 1 d. didėja ne mažiau kaip sutarta pernai formulėje – šalies vidutinio darbo užmokesčio prognozė dauginama iš 5 proc.“ – pridūrė jis.
Savo ruožtu ŠMSM akcentuoja, jog pagal naująjį susitarimą per ateinančius trejus metus pedagogų ir mokslo darbuotojų darbo užmokesčiui kelti būtų skiriama daugiau nei 740 mln. eurų.
„Dėkoju už atliktą darbą, kuris svarbus gerinant mokytojų, dėstytojų, mokslo darbuotojų darbo sąlygas ateinančiais metais ir ilgesnėje perspektyvoje. Kalbame apie papildomus 743 mln. eurų per ateinančius trejus metus pedagogų ir mokslo darbuotojų darbo užmokesčiui, iš jų beveik 250 mln. eurų 2026 m. Sutarties projektą dar derinsime su Finansų ministerija, kad mūsų sutarimai būtų pagrįsti finansinėmis galimybėmis“, – pranešime cituojama R. Popovienė.
Nuo 2026 m. sausio 1 d. numatoma skirti papildomų lėšų mokytojų, dirbančių pagal ikimokyklinio, priešmokyklinio, bendrojo ugdymo, neformaliojo švietimo ir profesinio mokymo programas, taip pat mokslo ir studijų institucijų mokslo darbuotojų, kitų tyrėjų ir dėstytojų darbo užmokesčiui padidinti 8,41 proc.
Taip pat sutarties projekte numatoma 2027 m. ir 2028 m. kasmet nuo atitinkamų metų sausio 1 d., atsižvelgiant į valstybės finansines galimybes, didinti lėšas pedagogų bei mokslo ir studijų institucijų darbuotojų užmokesčiui ne mažiau kaip prognozuojamas tų metų šalies vidutinio darbo užmokesčio procentinis augimas, padidintas 5 proc.
„Būtų užtikrinama, kad 2028 m. mokytojo pareiginės algos koeficientas R sudarytų ne mažiau kaip 170 proc. pareiginės algos bazinio dydžio, o 2030 m. – ne mažiau kaip 190 proc. pareiginės algos bazinio dydžio“, – rašoma ŠMSM pranešime.
„Numatoma siekti, kad 2030 m. mokslo ir studijų institucijų mokslo darbuotojų, kitų tyrėjų ir dėstytojų vidutinis darbo užmokestis sudarytų ne mažiau kaip 4 850 eurų“, – nurodo ministerija.
Kaip skelbta anksčiau, praėjusios savaitės pabaigoje ŠMSM su pedagogų profsąjungomis aptarė galimybę pedagogų atlyginimus nuo kitų metų sausio 1 d. didinti 8,41 proc., įskaitant 0,71 proc. didėjantį pareiginės algos bazinį dydį.
Anksčiau su Lietuvos švietimo ir mokslo profesine sąjunga (LŠMPS) ministerija buvo sutarusi algas kelti ne nuo kitų metų sausio, bet nuo 2026 m. rugsėjo, bet su sąlyga, kad darbo užmokestis didėtų sparčiau – 11,5 proc. Vis dėlto, toks siūlymas netiko kitai, Andriaus Navicko vadovaujamai Lietuvos švietimo darbuotojų profesinės sąjungai (LŠDPS).
Savo ruožtu R. Popovienė pripažįsta, kad ankstesnis siūlymas atlyginimus kelti nuo kitų metų rugsėjo yra palankesnis trejų metų perspektyvoje, tačiau svarbu atsižvelgti ir į tam nepritariančių profsąjungų lūkesčius.
ELTA primena, kad pernai atnaujintoje šakos sutartyje numatoma pedagogų atlyginimus iki 2028 m. didinti 5 proc. daugiau nei prognozuojamas vidutinis darbo užmokesčio augimas. Kitąmet, pagal kolektyvinę sutartį, mokytojų atlyginimai turėtų augti 7,65 proc. Tačiau Vyriausybės pateiktame 2026 m. biudžeto projekte buvo siūloma, kad mokytojų atlyginimai didėtų tik 5 proc.
