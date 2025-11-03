ŠMSM ir profsąjungos sutarė: nuo kitų metų rugsėjo 1-osios mokytojų atlyginimai augs 11,5 proc.

„Pavyko rasti preliminarų sutarimą su švietimo darbuotojams atstovaujančiomis profesinėmis sąjungomis dėl mokytojų atlyginimų didinimo ateinančiais metais. Valstybės lėšos mokytojų darbo užmokesčiui kitąmet, nuo rugsėjo 1 dienos, iš viso didėtų 11,5 procento“, – rašoma BNS atsiųstame ŠMSM komentare.
Kaip skelbė BNS, praėjusių metų spalį atnaujintoje šakos kolektyvinėje sutartyje, kurią pasirašė ŠMSM su keturiomis švietimo sektoriaus darbuotojus vienijančiomis profesinėmis sąjungomis, numatyta, kad kasmet iki 2028-ųjų pedagogams atlyginimai bus didinami 5 proc. daugiau nei prognozuojamas tų metų šalies vidutinio darbo užmokesčio augimas.
Tai yra ne mažiau kaip šalies vidutinio darbo užmokesčio procentinis augimas, padaugintas iš 1,05.
Finansų ministerijos pateiktais duomenimis, prognozuojama, kad kitais metais vidutinis šalies darbo užmokestis augs 7,3 proc., taigi pagal susitarimą mokytojų algos nuo sausio turėtų didėti 7,65 procento.
Tačiau Finansų ministerijos skaičiavimai numato, kad mokytojų algos kitais metais augs 5 procentais.
„Svarstydami kitų metų švietimo biudžeto projektą, darbo užmokestį laikome prioritetiniu. Šiandien, prieš susitikimą su švietimo profesinėmis sąjungomis, papildomai susitikome su Finansų ministerija. Pirminiai skaičiai netenkino, tad stengėmės surasti geriausią variantą, kuris atitiktų ir kolektyvinėje šakos sutartyje užfiksuotus susitarimus“, – BNS perduotame komentare sako švietimo, mokslo ir sporto ministrė Raminta Popovienė.
Ministerija pritarė profsąjungų siūlymui nedidinti atlyginimų aštuonis 2026-ųjų mėnesius ir nuo rugsėjo 1 dienos juos padidinti 11,5 procento.
Lietuvos švietimo ir mokslo profesinės sąjungos (LŠMPS) pirmininkas Egidijus Milešinas BNS teigė, kad derybos su ministerija buvo sunkios.
„Šiandien vyko ilgas trijų valandų derybinis posėdis ir ministerija tenkino mūsų iškeltą alternatyvų reikalavimą. (...) Buvo sunkios derybos, bet galutinis rezultatas yra toks“, – sakė LŠMPS pirmininkas.
„Kaip supratau, bent jau iš jų derybinių pozicijų, kad bandė dar mus, jeigu taip galima sakyti, palaužti, kad tas 11,5 proc. nuo rugsėjo virstų šiek tiek mažesniu skaičiumi“, – kalbėjo jis.
Anot E. Milešino, nuo kitų metų rugsėjo numatyta 10 proc. padidinti pareiginę algą kiekvienam mokytojui, dar 1,5 proc. būtų papildomai skiriama už veiklos sudėtingumą, darbą su užsieniečiais ar specialių poreikių mokiniais.
„Galutiniame rezultate, kadangi pas mus yra ilgalaikis susitarimas iki 2028 metų, tai pagal tai, kaip didės šuolis, bus didėjimas nuo kitų metų rugsėjo 1-osios 11,5 proc., tai 2028 metais mes būsime geresnėje pozicijoj, negu esame užfiksavę pernai pasirašytoje kolektyvinėj sutartyje“, – sakė profsąjungos lyderis.
Pasak jis, derybos su ministerija dar nėra baigtos, toliau bus kalbamasi dėl darbo sąlygų mokytojų padėjėjams, bus tikslinamos formuluotės dėl darbo užmokesčio didėjimo 2027 ir 2028 metais.
BNS rašė, kad liepą mokytojams, kurie dirba pagal atnaujintas bendrojo ugdymo programas, iki 2027 metų rugpjūčio pabaigos buvo pratęstas padidintas apmokėjimas už darbo sudėtingumą.
Nuo 2024 metų rugsėjo taikyta nuostata turėjo nustoti galioti šių metų rugsėjį.
