Pedagogų kantrybė trūko: prie ministerijos – švilpimai, riksmai ir ultimatumas

Prie ministerijos – pažadų siena. Pažadų, kurių valdžia neištęsė.
Didžiausias skaudulys – sulaužyta kolektyvinė sutartis. Biudžete didesnėms mokytojų algoms pritrūko lėšų.
„Paprasčiausias noras – kad Vyriausybė vykdytų įsipareigojimus. Kad mokytojų atlyginimai kiltų kaip šalies vidurkis“, – teigė Švietimo darbuotojų profesinės sąjungos pirmininkas Andrius Navickas.
Susirinko apie pusė tūkstančio švietimo ir mokslo darbuotojų. Jie atviri – kantrybė trūksta, o pažadų jūra jau pabodo.
„Matome, kai mus mulkina, ir šito būti negali“, – tikino moteris.
Dar pernai atnaujinta sutartis užtikrino, kad mokytojų atlyginimai kasmet didės 5 proc. daugiau nei šalies vidutinis darbo užmokestis. Tačiau pažadai išnyko, nes dabar didžiausias prioritetas – gynyba.
„Atnešėme priminti jų pažadus ir norime padėti jiems juos įgyvendinti“, – sakė A. Navickas.
Kitąmet mokytojų alga turėjo didėti bent 7,5 proc. Iš jų liko tik 5 proc.
Iš ministerijos pas mokytojus atėjo ir ministrė. Ji siūlo ieškoti kompromiso.
„Ministerija siūlo optimaliai palankiausią finansiškai variantą: kad nuo rugsėjo didintume 11,5 proc. Tuo pačiu nuo sausio pirmos dienos didėja bazinis dydis nuo 0,71 proc. Tai yra palankiausias finansiškai trejų metų laikotarpiui siūlymas“, – aiškino švietimo, mokslo ir sporto ministrė Raminta Popovienė.
Tačiau mokytojai sako, kad ministrė manipuliuoja skaičiais – viskas gražu tik popieriuje. Realybėje alga per ateinančius metus net mažėtų.
„Jeigu darbo užmokestį kelti tik nuo rugsėjo, net ir 11,5 proc., tai reiškia, kad metinis mokytojo darbo užmokestis pakils tik apie 3,8 proc. – ne daugiau nei 4 proc. O vidutinė alga kils beveik 8 proc.“, – aiškino LŠDPS pirmininko pavaduotoja Erika Leiputė-Stundžienė.
Ministrė tikina, kad laikai sunkūs, o visas dėmesys – gynybai.
„Kalbėsimės ir ieškosime geriausių variantų, bet šiandien turime, ką siūlome – 11,5“, – tvirtino R. Popovienė.
Proteste dalyvavę mokytojai teigė, jog ministerija dėl finansavimo nori supriešinti švietimą ir gynybą.
„Rugsėjį gali pasakyti: palaukime iki sausio. Tada atsiras kitų prioritetų ir dėmesio centre bus nebe krašto gynyba, o kokia nors kita grupė ar interesas. Ir visada mokytojų sąskaita“, – piktinosi vyriškis.
„Mokinius mokome, kad jie galėtų reikšti savo nuomonę, ją apginti, žinoti, ko jiems reikia ir kas yra svarbu. Pažadus reikia vykdyti, todėl esame čia“, – kalbėjo moteris.
Protestuojantys mokytojai ministrei davė žodį ir ant scenos. Ji bandė įtikinti, kad jų siūlymas yra parankiausias, tačiau minia šūkavo taip garsiai, kad ministrė vos galėjo tęsti kalbą.
Galiausiai R. Popovienės kalba buvo palydėta nepatenkintų mokytojų šūksniais ir švilpimu.
Protestas – be rezultatų.
„Išgirdau vadovėlinę manipuliaciją. Tai, apie ką perspėjome mokytojų bendruomenę, tą ir išgirdome. Ministrė galėjo į sceną net nelipti“, – sakė vyriškis.
O neišpildytus pažadus mokytojai ministrei išdalijo, kad nepamirštų.
Mokytojai neatmeta galimybės kitą kartą rinktis ne į mitingą, o į streiką. Dėl jo nuspręs jau ketvirtadienį.
