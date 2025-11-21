Atskleidė, kiek nuo sausio galėtų didėti pedagogų atlyginimai

Anot jos, jei po diskusijų profesinės sąjungos pritars šiam siūlymui, jis bus įtrauktas tvirtinant valstybės biudžetą.
„Suprasdami pedagogų lūkesčius, ir toliau nuolat kalbėjomės su Finansų ministerija, prašėme dar kartą atidžiai peržiūrėti mūsų poreikį. Mūsų pastangos davė rezultatų, buvo rasta papildomai 100 mln. eurų“, – BNS raštu perduotame komentare teigia švietimo ministrė Raminta Popovienė.
„Labai svarbu, kad sutarimai būtų įgyvendinti, lūkesčiai atliepti, kiek tai leidžia galimybės“, – sakė ji.
Anot ministrės, ankstesnis ministerijos siūlymas nuo kitų metų rugsėjo 11,5 proc. didinti pedagogų atlyginimus būtų buvęs palankesnis trejų metų perspektyvoje, tačiau stengiamasi reaguoti į tai, kad tam pritaria ne visos profsąjungos.
BNS rašė, kad pernai spalį atnaujintoje šakos kolektyvinėje sutartyje su keturiomis profsąjungomis numatyta, kad kasmet iki 2028-ųjų pedagogams atlyginimai bus didinami 5 proc. daugiau nei prognozuojamas tų metų šalies vidutinio darbo užmokesčio augimas.
Pagal šį susitarimą mokytojų algos nuo sausio turėjo didėti 7,65 proc., tačiau Finansų ministerijos skaičiavimai numato, kad mokytojų algos kitąmet augs 5 procentais.
ŠMSM lapkritį skelbė, kad derybose su dalimi švietimo bendruomenės atstovų sutarta, jog mokytojų algos nuo 2026-ųjų rugsėjo 1 dienos didės 11,5 procento.
Dalis profsąjungų su tokiu siūlymu nesutinka, teigia, kad algos turėtų augti jau nuo sausio.
Pasak ŠMSM, derybose penktadienį dalyvavo Lietuvos švietimo ir mokslo profesinės sąjungos, Švietimo ir mokslo profesinės sąjungos „Solidarumas“, Lietuvos aukštųjų mokyklų profesinių sąjungų susivienijimo, Lietuvos profesinės sąjungos „Sandrauga“ vadovai.
Derybos bus tęsiamos kitą savaitę.
