Migracijos departamentas: stabdomas naujų prašymų priėmimas

Šiemet patvirtinta kvota yra 24,83 tūkst. ir nuo sausio 1 dienos ji apima visas profesijas ir darbo funkcijas visuose sektoriuose.
Spalio 15 dienos ryto duomenimis, jau buvo panaudota 20,5 tūkst. kvotų, o dar 4,46 tūkst. prašymų išduoti leidimus laikinai gyventi darbo pagrindu buvo nagrinėjami, trečiadienį pranešė departamentas.
Pasak jo, panaudotų kvotos vienetų skaičiui ir prašymų sumai viršijus nustatytą limitą, nuo spalio 15 dienos Migracijos departamentas naujų prašymų leisti įdarbinti užsieniečius nebepriims.
Departamento teigimu, išnaudojus kvotą, leidimas laikinai gyventi Lietuvoje darbo pagrindu galės būti išduodamas tik jeigu užsieniečio atlyginimas sieks bent 1,2 vidutinio mėnesinio darbo užmokestis šalyje (šiuo metu – 2667,6 euro „ant popieriaus“), arba, kai jo profesija įtraukta į aukštą pridėtinę vertę kuriančių profesijų, kurių trūksta Lietuvoje, sąrašą – ne mažesnis kaip vidutinis mėnesinis bruto darbo užmokestis šalies ūkyje (šiuo metu – 2223 eurai).
Naujausi komentarai