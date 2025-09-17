„Litgrid“: nuo rugsėjo pabaigos elektros prekyba vyks trumpesniais intervalais

„Elektros sistemai tai reiškia didesnes galimybes planuoti ir efektyviau suderinti pasiūlą ir paklausą. Pereinant nuo 60 min. prie 15 min. intervalų, elektros rinka tampa lankstesnė ir geriau atspindi realius sistemos poreikius“, – pranešime teigia „Litgrid“ Rinkos plėtros skyriaus vadovas Deividas Šikšnys.
Jis priduria, kad trumpesni prekybos periodai leis tiksliau prognozuoti atsinaujinančių išteklių gamybą, sumažinti disbalanso sąnaudas ir užtikrinti tikslesnį jų paskirstymą tarp rinkos dalyvių.
„Be to, šis pokytis suderina dienos eigos ir balansavimo rinkų veikimą, stiprina Baltijos šalių integraciją į bendrą Europos elektros rinką ir prisideda prie efektyvesnės viso regiono energetikos sistemos plėtros“, – nurodo D. Šikšnys.
Kaip praneša bendrovė, rugsėjo 30 d. įvyks pirmieji kitos paros prekybos aukcionai su 15 min. intervalais, pagal kuriuos bus sudaromi planai elektros tiekimui spalio 1 d.
Pokytis bus įgyvendinamas 27 Europos šalyse, kurių elektros perdavimų sistemų ir elektros biržų operatorės dalyvauja kitos paros susiejimo mechanizme, vienu metu.
Naujausi komentarai