Investuoti į gynybos obligacijas renkasi vis daugiau lietuvių: išplatinta jau 15-oji emisija

Pernai spalį pradėjus šių obligacijų platinimą pirkėjai jų iš viso įsigijo už 216,7 mln. eurų.
Nauja emisija platinta gruodžio 1–15 dienomis. Obligacijos bus išperkamos kitų metų gruodžio 16 dieną, už jas bus mokamos 2 proc. metinės palūkanos.
Per „Swedbank“ sudarytos 554 sutartys už 7 mln. eurų, per SEB – 222 už beveik 5,4 mln. eurų, „Orion Securities“ – dvi už 400 eurų.
16-oji emisija bus platinama 2026 metų sausio 5–19 dienomis.
Gynybos obligacijos yra tiksliniai Vyriausybės taupymo lakštai (VTL), skirti gynybos poreikiams finansuoti – valstybė skolinasi iš žmonių ir verslo pigiau, nei rinkose, o pastarieji tokiu būdu prisideda prie šalies gynybos finansavimo.
