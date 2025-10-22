 Vaitiekūnas: rekordinė gynybos obligacijų emisija rodo, kad žmonėms ir verslui rūpi šalies saugumas

2025-10-22 12:05
ELTOS inf.

Žmonės, verslas ir kitos organizacijos tryliktosios emisijos platinimo metu įsigijo gynybos obligacijų už rekordinę sumą – 53,4 mln. eurų, trečiadienį pranešė Finansų ministerija.

Pasak institucijos, pernai pradėjus gynybos obligacijų platinimą, per trylika emisijų pirkėjai iš viso įsigijo šių obligacijų už 182,3 mln. eurų.

„Rekordinė gynybos obligacijų emisija rodo, kad žmonėms ir verslui šalies saugumas rūpi ne vien žodžiais, o gynybos obligacijos – veiksmingas instrumentas pilietiškumui išreikšti. Platindama gynybos obligacijas valstybė susikuria sąlygas skolintis tvariau ir pigiau nei rinkose“, – pranešime sakė finansų ministras Kristupas Vaitiekūnas.

Trylikta gynybos obligacijų emisija platinta spalio 6–20 d., bus išperkama 2026 m. spalio 21 d. Už ją bus mokama 2 proc. metinių palūkanų.

Minėtu laikotarpiu „Swedbank“ sudarytos 1 079 sutartys įsigyti gynybos obligacijų už beveik 44,7 mln. eurų, SEB – 386 sutartys už 8,7 mln. eurų.

Keturioliktoji emisija bus platinama šių metų lapkričio 3–17 d., išperkama – 2026 m. lapkričio 18 d.

