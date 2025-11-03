 Pradedama platinti 14-oji gynybos obligacijų emisija

Pirmadienį pradedama platinti 14-oji gynybos obligacijų emisija, pranešė Finansų ministerija.

Pradedama platinti 14-oji gynybos obligacijų emisija / Freepik.com nuotr.

Obligacijos bus platinamos lapkričio 3–17 dienomis, o išperkamos – kitų metų lapkričio 18 dieną. Už vienerių metų trukmės emisiją bus mokama 2 proc. metų palūkanų.

Fiziniai ir juridiniai asmenys gynybos obligacijų gali įsigyti „Swedbank“ arba SEB interneto banke ir SEB padaliniuose, o nuo lapkričio – ir investicinių paslaugų bendrovės „Orion Securities“ interneto platformoje.

Pernai pradėjus šių obligacijų platinimą iki šiol jų įsigyta už 182,3 mln. eurų.

Gynybos obligacijos yra tiksliniai Vyriausybės taupymo lakštai (VTL), skirti gynybos poreikiams finansuoti – valstybė skolinasi iš žmonių ir verslo pigiau, nei rinkose, o pastarieji tokiu būdu prisideda prie šalies gynybos finansavimo. 

