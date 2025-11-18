„Vanagas Group“, kuriai priklauso „Citus“, viešoje emisijoje išplatino 8 mln. Eur vertės obligacijų

„Džiaugiamės investuotojų pasitikėjimu mūsų pirmosios obligacijų emisijos metu. Taip pat matome poreikį ir geras galimybes pritrauktą kapitalą „įdarbinti“. Būsto rinkoje, kad ji būtų tvari ir subalansuota, reikia didinti pasiūlą. Būtent tai darome šiemet; ne mažiau aktyviai „Citus“ ir „Demus“ valdomų projektų portfelį plėsime ateinančiais metais. Šiemet įsigijome arba baigiame derybas dėl sklypų būsimiems projektams, kuriuose galėtų būti daugiau nei 1 600 butų, beveik 90 000 kv. m ploto, o dalis tų projektų jau pasiūlyti pirkėjams“, – teigė „Vanagas Group“ įkūrėjas Mindaugas Vanagas.
Obligacijų pajamingumas trečiojoje atkarpoje siekė 9 proc. Obligacijos bus išperkamos 2027 m. spalio 29 d., jos įtrauktos į „First North“ (Nasdaq Vilnius) obligacijų sąrašą.
Į emisiją aktyviai investavo ne tik Lietuvos, bet ir Latvijos bei Estijos investuotojai.
Grupė didžiąją dalį pritrauktų lėšų nukreipė į naujų sklypų įsigijimus, likusią dalį – į projektų plėtrą Vilniuje ir kitose prioritetinėse lokacijose. Šiuo metu grupė plėtoja 10 projektų Vilniuje, Kaune, Druskininkuose bei Nidoje; šiemet jau startavo 6 nauji projektai ir jau plėtojamų projektų etapai; 2 projektai ir vienas etapas sostinėje planuojami artimiausiam pusmečiui.
Pirminėje Vilniaus būsto rinkoje beveik dvigubai išaugus būsto paklausai, o pasiūlai per metus padidėjus tik nei 2 proc., „Vanagas Group“ nuosekliai pildo „projektų banką“ ir ruošia naujus įsigijimus. Sėkmingai užbaigus derybas, metų tikslas – turėti teritorijų, kuriuose būtų galima išvystyti apie 2 400 butų.
„Vanagas Asset Management“ priklauso „Vanagas Group“ holdingui, valdančiam Lietuvoje gerai žinomas įmones: „Citus“, „Demus Asset Management“, „Oxygen“ ir „Profitus“. Bendrovė yra įgyvendinusi ir šiuo metu plėtoja beveik 30 nekilnojamojo turto projektų, kurių bendras plotas viršija 240 000 kv. m.
„Vanagas Group“ veikla apima visą NT projektų plėtros ciklą: nuo sklypo įsigijimo ir projektavimo iki investicijų pritraukimo, statybų, pardavimų valdymo bei administravimo. Tokia struktūra leidžia greitai konvertuoti kapitalą į plėtrą ir kartu užtikrinti rizikų kontrolę projektų etapavimo, lokacijų diversifikavimo ir finansinių srautų valdymo priemonėmis.
Obligacijų platinimą organizavo ir vykdė „Orion Securities“, teisiniai patarėjai – TEGOS Legal.
