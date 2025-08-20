Hofmanas po susitikimo su Japonijos „Ajinomoto“: mums svarbu sukurti kuo daugiau sėkmės istorijų

Kompanijos atstovus domina Lietuvos rinkos bei gamybos pajėgumai, ypač kviečiai, turintys neaukštą baltymų lygį, taip pat bulvės ir šaldytas maistas, pranešė Žemės ūkio ministerija.
I. Hofmanas, susitikęs su „Ajinomoto“ atstovais, paprašė jų nurodyti rodiklius, kokio baltymingumo kviečių bei kitų produktų rodiklių reikėtų, kad būtų aišku, ką Lietuva gali pasiūlyti.
„Mums svarbu sukurti kuo daugiau sėkmės istorijų parodant Lietuvą kaip patikimą ir perspektyvią partnerę didžiausioms pasaulio kompanijoms“, – pranešime sakė I. Hofmanas.
Pasak I. Hofmano, „Ajinomoto“ jau žinoma Lietuvos vartotojams, perkantiems greito paruošimo makaronus. Jų rinka Lietuvoje auga, tad tikimasi kompanijos veiklos plėtros Lietuvoje.
Tai jau trečiasis jo susitikimas su šios kompanijos atstovais – šių metų birželį lankydamasis Japonijoje jis buvo i „Ajinomoto“ biure Tokijuje, o birželio pabaigoje ministerijoje susitiko su kompanijos Europos ir Afrikos padalinio vadove bei Lenkijos padalinio prezidentu.
