Sausio 9-oji Lietuvoje ir pasaulyje

Sausio 9-oji, penktadienis, 2 savaitė.
Dangaus kūnai: saulė teka 8.39 val., leidžiasi 16.12 val. Dienos ilgumas 7.33 val.
Mėnulis (pilnatis) leidžiasi 10.59 val., teka - .
Vardadieniai:
Bazilė, Julijonas, Algis, Gabija, Marcijona
Sausio 9-oji Lietuvos istorijoje:
1401 — Marienburge pasikrikštijo apie 80 žymiausių Žemaitijos bajorų.
1776 — gimė lietuvių tautosakininkas, poetas ir vertėjas Liudvikas Gediminas Rėza. Mirė 1840 m. Karaliaučiuje.
1881 — gimė publicistas, kunigas, visuomenės veikėjas Vincas Bartuška. Mirė 1956 m.
1907 — Vilniuje atidaryta pirmoji lietuvių dailės paroda.
1928 — gimė Irena Veisaitė, lietuvių literatūrologė, teatrologė. Mirė 2020 m.
1944 — Klivlende (JAV) gaisre žuvo Antanas Smetona, Lietuvos prezidentas. Gimė 1874 m.
1952 — Sibire žuvo Vytautas Andrius Graičiūnas, vienas iš vadybos mokslo pradininkų, tarpukario Lietuvos vadybos mokslo teoretikas ir praktikas, vadybos konsultantas užsienio įmonėse. Gimė 1898 m.
1966 — mirė kunigas Vladas Jurgutis – ateitininkų pradininkas, ekonomikos mokslų daktaras, profesorius, Lietuvos Banko organizatorius. Gimė 1885 m.
1989 — mirė teatro režisierius, baleto artistas, dainininkas Stasys Dautartas. Gimė 1899 m.
2012 — Pensilvanijoje (JAV) mirė dramaturgas, literatūros istorikas ir kritikas Kostas Ostrauskas. Gimė 1926 m.
Sausio 9-oji pasaulio istorijoje:
1788 — Konektikutas tapo penktąja JAV valstija.
1792 — baigėsi Rusijos-Turkijos karas.
1861 — Misisipė tapo antrąja JAV valstija.
1873 — mirė Prancūzijos imperatorius Napoleonas III.
1895 — vokietis Vilhelmas Rentgenas paskelbė apie vėliau jo pavarde pavadintų – Rentgeno – spindulių atradimą.
1908 — gimė prancūzų filosofė egzistencialistė, novelistė Simone de Beauvoir (Simona de Bovuar).
1913 — gimė 37-asis JAV prezidentas Richard Nixon (Ričardas Niksonas).
1919 — Vokietijoje įkurta nacionalsocialistų partija.
1929 — karalius Aleksandras I sustabdė Jugoslavijos konstitucijos veikimą ir įvedė šalyje diktatūrą.
1964 — pirmą kartą per penkerius amžius susitiko katalikų popiežius Paulius V ir Jeruzalės pravoslavų bažnyčios patriarchas Benedict (Benediktas).
1968 — JAV kosminis aparatas sėkmingai nusileido Mėnulyje.
1974 — teroristams grasinant, britų armija, panaudojusi tankus, apsupo Heathrow oro uostą Londone.
1989 — modžahedai nutraukė derybas su sovietais dėl karo pabaigos Afganistame.
1992 — Serbai Bosnijoje ir Hercogovinoje paskelbė savo respubliką, tačiau pareiškė, jog liks federalinės Jugoslavijos dalimi.
1995 — Rusijos daliniai Grozne apsupo prezidento rūmus.
1996 — Čečėnų sukilėliai pietų Rusijos mieste įkaitais paėmė 2 tūkst. gyventojų ir pagrasino su jais susidoroti, jei nebus patenkinti čečėnų reikalavimai.
2007 — Jungtinių Valstijų technologijų milžinės „Apple“ vadovas Steve'as Jobsas (Stivas Džobsas) pristatė pirmąjį „iPhone“ telefoną.
2012 — Pablo Picasso (Pablo Pikaso) paveikslas „Moters galva“, kurį ispanų dailininkas 1949 m. padovanojo Graikijai, buvo pavogtas iš Atėnų nacionalinės galerijos kartu su kitais dviem vertingais meno kūriniais.
Sausio 9-oji šou pasaulyje:
1944 — gimė gitaristas, britų grupės „Led Zeppelin“ įkūrėjas Jimmy Page (Džimis Peidžas).
1957 — gimė dainininkė Gloria Estefan (Glorija Estefan).
1963 — gimė grupės „Hole“ narys Eric Erlandson (Erikas Erlandsonas).
1965 — gimė amerikiečių techno muzikos atstovas Haddaway (Hadavei).
1984 — John Lennon (Džonas Lenonas) išleido albumą „Nobody Told Me“.
2002 —29-uosiuose Amerikos muzikos apdovanojimuose triumfavo atlikėjai Janet Jackson (Dženet Džekson) ir Lenny Kravitzas (Lenis Kravitsas). Pop atlikėjui Michaelui Jacksonui (Maiklui Džeksonui) įteiktas šimtmečio atlikėjo apdovanojimas.
Naujausi komentarai