Atskleidė skaičius: kiek milijonų surinkta iš influencerių

Apie nuomonės formuotojų mokamus mokesčius plačiau pasakojo VMI Operatyvios kontrolės departamento vadovas Rolandas Puncevičius.
– Ar visi nuomonės formuotojai, vadinami influenceriai, turinio kūrėjai, sąžiningai moka mokesčius?
– Reikėtų pradėti nuo to, kad vis daugiau mokesčių mokėtojų, pradėję vykdyti veiklą elektroninėje erdvėje, deklaruoja ir tinkamai sumoka mokesčius. Ar visi? Šioje vietoje vis tik nustatome tam tikrų atvejų, kai pradėję veiklą asmenys tinkamai neįvykdo prievolių ir atitinkamai nesumoka visų mokesčių. Tačiau tai yra tik mažoji dalis.
– Kiek papildomai surinkote mokesčių šiais metais ir kiek buvo nedeklaruotų, kaip jūs sakėte, prievolių? Ir, jūsų manymu, kodėl žmonės dar bando slėpti mokesčius?
– Jei kalbame apie šiuos metus, tai vien tik elektroninės erdvės skyrius, kuris specializuojasi kontrole būtent elektroninėje erdvėje – nuomonės formuotojai, kriptovaliutos, prekyba įvairiose platformose – po kontrolės veiksmų papildomai deklaruota apie 2,5 mln. eurų mokesčių.
– Tai daug ar mažai?
– Jei paimtume pastaruosius kelerius metus, vien tik tokių kontrolės veiksmų dėka biudžetas buvo papildytas apie 20 mln. eurų mokesčių.
– Sakyčiau, gana nemaža suma. Bet kodėl dirbantys elektroninėje erdvėje, kur viskas vieša, vis dar bando slėpti mokesčius?
– Dalis mokesčių mokėtojų vis dar galvoja, kad mokesčių administratorius nestebi veiklos, vykdomos elektroninėje erdvėje, ir mano, kad pavyks nedeklaruoti pajamų bei išvengti mokesčių mokėjimo. Tačiau mokesčių administratorius jau kurį laiką skiria nemažą dalį savo resursų būtent elektroninės erdvės kontrolei ir tikrai identifikuoja tuos mokėtojus, kurie tinkamai neįvykdo savo pareigų ir nesumoka visų mokesčių.
– Kaip jūs atpažįstate, kad tai yra reklama – kalbu apie turinio kūrėjus, influencerius – ir kad tuo užsiimantys asmenys nesumokėjo mokesčių?
– Mokesčių administratorius vertina visą turimą informaciją visomis turimomis priemonėmis. Taip pat svarbu paminėti, kad teisės aktai reikalauja reklamą žymėti tam tikrais atpažinimo ženklais – tai vienas iš požymių. Be to, matome talpinamą informaciją apie tam tikrus prekės ženklus, kas iš esmės yra atlygis už tam tikrus veiksmus, kuriuos gauna nuomonės formuotojas. Mokesčių administratorius vertina visumą ir taip atsirenka rizikingiausius mokesčių mokėtojus, kurių atžvilgiu taiko kontrolės, stebėsenos ar pagalbos priemones.
– Nuo kitų metų augs mokesčiai – taip nusprendė Seimas. Kaip manote, ar tokių išieškojimų bus daugiau ir ar žmonės dar labiau bandys lįsti į šešėlį?
– Reikėtų kalbėti ne apie augančius mokesčius, o apie tai, kad mokesčius visi privalo mokėti taip, kaip nustatyta teisės aktais. Kaip mokesčių administratorius, esame atsakingi už mokesčių administravimą, todėl ir toliau giliname savo žinias bei taikome programines priemones, kurios padeda identifikuoti rizikingus mokėtojus, kad visi mokesčius mokėtų sąžiningai.
