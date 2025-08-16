„Influencerių“ ekonomika: prakalbo apie įspūdingus skaičius

„Influenceriai“, arba nuomonės formuotojai, jau seniai nebėra tik turinio kūrėjai. Rinkodaros agentūros „Influenceriai.lt“ įkūrėja ir vadovė Laura Aleksandravičė sako, kad vien jos komanda Baltijos šalyse dirba su daugiau kaip 300 nuomonės formuotojų. Jos teigimu, Latvijoje ar Estijoje populiariausi nuomonės formuotojai renka po keliasdešimt tūkstančių sekėjų, o Lietuvoje skaičiuojame ir pusę milijono siekiantį susidomėjimą.
„Kantar“ neseniai pabandė apskaičiuoti, kiek galėtų būti verta nuomonės formuotojų rinka. Jų skaičiavimai rodo įspūdingą skaičių – 5 mln. Tačiau, L. Aleksandravičės vertinimu, iš tiesų suma galėtų būti tris kartus didesnė, mat nuomonės formuotojų Lietuvoje yra tūkstančiai, o su jais dirbančių agentūrų ir prekių ženklų – šimtai. Be to, tai vis dar aktyviai auganti rinka.
„Nuomonės formuotojai – jau įsitvirtinusi agentūros rinkodaros plano dalis“, – teigia L. Aleksandravičė.
Visgi, kalbant apie nuomonės formuotojų konkuravimą su tradiciniais komunikacijos kanalais, matyti, kad tradiciniai kanalai kol kas juos lenkia.
„Nors nuomonės formuotojai dar nekonkuruoja su tradicine reklama, tačiau sudaro vis didesnę prekių ženklų reklamai skirto biudžeto dalį“, – sako „Influenceriai.lt“ vadovė.
Kaip minėta, jaunus žmones vis labiau vilioja toks darbas, tačiau tinklaraštininkas Paulius Mikolaitis, geriau žinomas Paul de Miko vardu, nuomonės formuotojo darbo neromantizuoja ir pabrėžia: kiekviena diena planuojama, kiekvienas turinio vienetas reikalauja pasiruošimo.
Jo teigimu, šis darbas gali būti lengvas tik tada, jeigu transliuoji vien savo kasdienybę, tačiau dažniausiai to neužtenka. Pats P. Mikolaitis ne tik rašo savo kuriamų reklamų scenarijus, bet užsiima ir filmavimu, ir montažu, ir kitais dalykais.
Rinka ne tik nenunyks, bet augs.
Pasakodamas apie savo darbo specifiką, P. Mykolaitis pabrėžia, kad dirba toli gražu ne su visais reklamos užsakovais. Pasirinkdamas, su kuo dirbti, pirmiausia įvertina jų reputaciją. Dažniausiai jis reklamuoja tas prekes ir paslaugas, kuriomis ir taip naudotųsi, jo laukiami užsakovai – prekybos tinklai, sporto prekių ženklai. Griežtą „ne“ turinio kūrėjas sako lažybų bendrovėms. Alkoholio ir tabako reklama yra uždrausta, bet jei nebūtų, su tokiomis įmonėmis jis taip pat nedirbtų. Taip pat jis reklamuoja jam svarbias iniciatyvas arba įvairius mokymus, jeigu mano, kad šie bus aktualūs jo auditorijai.
Pasak L. Aleksandravičės, nuomonės formuotojai uždirba ne tik iš reklamos, bet ir patys rengdami įvairius mokymus, steigdami e. parduotuves. Jie gali uždirbti ir iš sekėjų, siūlydami šiems prenumeruoti savo kuriamą turinį.
Ne tik nuomonės formuotojai renkasi, su kokiais prekės ženklais dirbti. L. Aleksandravičė sako, kad užsakovams labai svarbu pasirinkti būtent jų prekių ženklui tinkamiausią turinio kūrėją, nes kitaip reklama gali nepasiekti tikslinės auditorijos.
„Būna, kad „influenceris“ tampa prekių ženklo veidu net keleriems metams, tuomet tas glaudus ryšys atsispindi ne tik nuomonės formuotojo socialiniuose tinkluose, bet ir pereina į tradicines medijas“, – pasakoja ekspertė.
Ji akcentuoja, kad prekių ženklams vis aktualiau kurti kuo tvirtesnį ryšį su nuomonės formuotojais, todėl neretai reklamos užsakovai kviečiasi juos į renginius, vežasi į gamyklas, kad turinio kūrėjas geriau suprastų reklamuojamos prekės specifiką, kad reklama nebūtų tik bejausmis teksto perskaitymas prieš ekraną.
L. Aleksandravičė sako negalinti prognozuoti, kaip nuomonės formuotojų rinka atrodys po penkerių ar daugiau metų, nes tai priklauso nuo nenuspėjamų aplinkybių, pavyzdžiui, vis atsirandančių naujų socialinių tinklų, kuriuos pamėgsta vartotojai, tačiau vienu dalyku neabejoja: rinka ne tik nenunyks, bet augs.
Visas „Žinių radijo“ reportažas – vaizdo įraše:
Naujausi komentarai