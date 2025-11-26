Šį mokestį sumokėti būtina iki gruodžio 15 dienos: pasitikrinkite, ar jums priklauso

Už 2025 metus NT mokesčio deklaracijas turi pateikti 42,7 tūkst. gyventojų – 13 proc. daugiau nei pernai (37,7 tūkst.), o jų sumokėto mokesčio suma turėtų augti 28 proc. (14,9 mln. eurų), skelbia Valstybinė mokesčių inspekcija (VMI).
Anot pranešimo, duomenys dar gali keistis, atsižvelgiant į gyventojų pateiktą papildomą informaciją.
Šiemet NT mokesčio deklaracijas pateikti ir mokestį sumokėti reikia iki gruodžio 15 dienos.
Preliminarias deklaracijas NT savininkai gali peržiūrėti prisijungę prie VMI Elektroninės deklaravimo sistemos (EDS).
VMI vadovės pavaduotojas Martynas Endrijaitis sako, jog šis procesas šiemet bus patogesnis ir paprastesnis.
„Gyventojas gali peržiūrėti šią pažymą (mokesčio apskaičiavimo pažymą – BNS), ar visi duomenys įtraukti, ar teisingi, o tuomet deklaraciją patvirtinti ir pateikti arba pažymoje esančia informacija pasinaudoti savarankiškai tikslinant, pildant deklaraciją“, – pranešime teigė M. Endrijaitis.
