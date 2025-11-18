 Atvira Naglio Bieranco išpažintis apie uždarbį

Atvira Naglio Bieranco išpažintis apie uždarbį

2025-11-18 15:45
Pranešimas spaudai

Šį antradienio vakarą LNK laidoje „KK2“ – išskirtinė specialiosios žvaigždžių korespondentės Laisvos viešnagė vieno žinomiausių Lietuvos influencerių ir „Žvaigždžių duetų“ dalyvio Naglio Bieranco namuose. Laidos komanda trankiai beldėsi į duris, bet Naglis sutiko juos su šypsena: „O aš ir galvoju, kas čia rėkauja po langais?“ – juokėsi jis, leisdamas vidun kartu su savo katinu Zeniumi.

Naglis Bierancas Naglis Bierancas

Prenumeruokite ir gaukite tik pačius įdomiausius straipsnius el. paštu!

Nuo politikos
iki kultūros

Naglis atvirai aprodo pirmuosius savo nuosavus namus, kuriuose gyvena beveik dvejus metus.

„Jau nuosavi, pirmi nuosavi namai, – sako jis, prisipažindamas, kad daugiausia laiko praleidžia ant sofos. – Gal dėl to, kad telikas, mėgstu čia leisti laiką.“ 

Virtuvėje Naglis lankosi retai, bet turi firminį patiekalą: „Troškinį moku gerą padaryti – su daržovėm, su vištiena. Lengva.“

Žiūrovai pamatys ir vieną Naglio ligą – kvepalus ir kroksus. 

„Mano kvepalų kolekcija, – rodo jis lentynas, pilnas buteliukų. – Aš mėgstu juos. Man visada galima dovanoti kvepalus.“ 

Šalia – spalvinga kroksų armija. 

„Aš kroksų maniakas“, – juokiasi Naglis.

Laidoje jis pirmą kartą atvirai prakalbs ir apie apsipirkinėjimą: „Brangiausias pirkinys? Rankinė. Už du tūkstančius... daugiau biški.“

Naglis Bierancas
Naglis Bierancas / LNK stop kadras

Paklaustas apie influencerių uždarbius, Naglis neslepia: „Oi, priklauso, tiek, kiek dirbi“.

„Gali būti 10 tūkstančių?“ – klaus Laisva.

„Gali būti, jo, – patvirtina Naglis su humoru, – neapsimoka būt prezidentu, reikia būti influenceriu.“

Šį sezoną Naglis dalyvauja „Žvaigždžių duetai. Nauja era“ projekte kartu su partnere Adrina. Jiedu susipažino tik prieš projektą, o pats Naglis pripažįsta, kad iš pradžių svarstė atsisakyti: „Aš žinau, man būna daug streso... nepatogios situacijos, ir aš žinojau, kad bus nepatogu ir kad reikės dirbti.“ 

Vis dėlto draugų palaikymas nugalėjo: „Visi sakė – varyk, avantiūra.“ 

Dabar jis lanko vokalo pamokas: „Seniau net nežinojau, kas tas pusbalsis.“

Per „KK2“ – atviras, linksmas ir tikras reportažas iš Naglio Bieranco gyvenimo: namai, duetai, kvepalai, kroksai ir influencerių realybė be filtrų. Įsijunkite LNK šį antradienio vakarą 19.30 val.

Šiame straipsnyje:
Naglis Bierancas
Naglimantas
KK2
influenceriai
nuomonės formuotojai

Naujausi komentarai

Komentarai

  • HTML žymės neleidžiamos.

Komentarai

  • HTML žymės neleidžiamos.
Atšaukti
kaunietė
,,žvaigždžių,, korespondentė, vaje vaje, koks ,,titulas,, net bloga
3
0
Visi komentarai (1)

Susijusios naujienos

Daugiau naujienų