Pergalę Londone pavogę lietuviai taikosi į italus

Sukūrė stebuklą
Liūdni Londono areną gausiai užpildžiusių mūsų emigrantų veidai aiškiai liudijo, jog netrukus Lietuvos vyrų krepšinio rinktinė patirs vieną skaudžiausių antausių per pastarąjį dešimtmetį.
Kuklios Didžiosios Britanijos ekipos treneriai bei žaidėjai skaičiavo paskutines akimirkas, skyrusias juos nuo istorinės pergalės prieš lietuvius.
Minus septyni taškai likus vos 15,5 sekundės – nuo tokios prarajos pirmajame pasaulio čempionato atrankos mūšyje atsispyrė lietuviai. Trys I. Sargiūno tritaškiai, kurių vienas iš devynių metrų aidint sirenai, nukalė neįtikėtiną laimėjimą 89:88.
„Tai būtų buvusi istorinė pergalė. Įprastai laimėtume 99 iš 100 tokių mačų“, - žiūrėdamas į švieslentę atsiduso britų ekipos treneris Marcas Steutelis.
Neįtikėtinas scenarijus
Prieš lemiamą atkarpą I. Sargiūnas buvo pataikęs tik vieną iš penkių tolimų metimų. Tačiau sunkiausiu momentu 26 metų gynėjo ranka nesudrebėjo.
Britų pranašumą dar galėjo įtvirtinti Mylesas Hessonas, iš viso surinkęs 18 taškų. Vis dėlto buvęs Klaipėdos „Neptūno“ ekipos gynėjas likus 8 sek. pataikė tik vieną iš dviejų baudos metimų.
I. Sargiūnas, užaugęs Kauno „Žalgirio“ dublerių sistemoje, ketvirtadienio vakarą surinko 27 taškus.
„Tokios rungtynės pasitaiko kelis kartus per gyvenimą“, - stebėjosi I. Sargiūno komandos draugas Vilniaus „Ryto“ klube Artūras Gudaitis.
„Neįtikėtina sėkmė! Neturėtume patekti į tokias situacijas žaisdami su britais, bet pabaigoje man tiesiog pasisekė“, - kuklinosi ir pagrindinis rungtynių herojus.
Iki fantastiško išsigelbėjimo Lietuvos rinktinė nuolat vijosi varžovus, kurie po pirmosios dalies pirmavo dviženkliu skirtumu 51:38, o rekordinė persvara siekė net 18 taškų. Nors trečiajame kėlinyje mūsiškiams buvo pavykę trumpam išlyginti rezultatą (63:63), o vėliau ir persverti, paskutiniame ketvirtyje britai vėl perėmė iniciatyvą. Likus 15,5 sek. švieslentėje dar degė jiems palankūs skaičiai – 87:80.
„Atrodo, kad kartais tos situacijos yra beviltiškos, bet jeigu kovoji iki pabaigos, tokių atomazgų būna. Jeigu stengiesi, pergalė kažkokiu būdu ateina“, - su palengvėjimu dėstė Rimas Kurtinaitis.
Pamoką išmoks
„Britai moka žaisti krepšinį, tai nėra prasta rinktinė, kaip kažkam gali pasirodyti. Juolab, kad ir mūsų komanda buvo, galima sakyti, eksperimentinės sudėties. Bet, žinoma, vykstant į Londoną visi tikėjomės šiek tiek lengvesnės pergalės“, - svarstė M. Arlauskas.
Buvęs vienas geriausių savo meto Lietuvos krepšininkų su nerimu stebėjo rungtynių Londone transliaciją bei palaikė R. Kurtinaičio auklėtinius.
- Kas privertė lietuvius iki paskutinių susitikimo minučių tampytis su iš pažiūros kukliais varžovais?
- Britų fiziškumas, kietas žaidimas gynyboje išmušė mūsų gynėjus iš vėžių. Jie buvo priversti žaisti vienas prieš vieną ir nusimetinėti kamuolį. Esant tokiam puolimui britai naudojosi pagalbomis gynyboje. Tai lėmė didelį mūsiškių prarastų kamuolių skaičių (21 klaida). Galima sakyti, kad varžovams pasiteisino jų pasirinktas žaidimas ant pražangų ribos.
- Britai rungtyniavo beveik tos pačios sudėties, kaip ir prieš porą mėnesių vykusiame Europos čempionate. Lietuviai prisikvietė vos keturis tokius žaidėjus. Kiek įtakos turėjo šis aspektas?
- Neabejotinai, kad turėjo. Mūsų klaidų virtinė ir kilo dėl to, kad trūko susižaidimo. Kai kurie krepšininkai turėjo vos porą dienų, kad prisitaikytų prie R. Kurtinaičio žaidimo sistemos. Mūsiškius kažkiek gelbėjo gera kova dėl atšokusių kamuolių (atkovojo net 15 kamuolių daugiau). Varžovai neatsitverdavo savo priešininko, todėl mūsiškiai gavo nemažai antrųjų šansų.
- Prasidėjus trečiajam kėliniui mūsiškiai atsilikinėjo net 18 taškų skirtumu. Kas padėjo išsikapstyti iš gilios duobės?
- Dažnai būna, kad kritus į tokią duobę, tiesiog nusvyra rankos. Ai, turbūt ne mūsų diena… O mūsų vyrai nepasidavė, nepaisant klaidų, netaiklių metimų, išliko ryžtas ir atkaklumas. Tas pats I. Sargiūnas, Arnas Velička klimpo atakose. Bet jie nesustojo, toliau kovėsi, mėtė, kol ėmė pataikyti. Štai ką daro tikėjimas savo savo jėgomis!
- Kuo paaiškintumėte stebuklingą I. Sargiūno atkarpą, lėmusią lietuvių pergalę?
- Loginio paaiškinimo čia nėra. Tai lėmė žaidybinė situacija. Ir aišku - sėkmė. Atvirai sakant, maniau, kad pabaigoje išsikapstyti buvo neįmanoma. Vyrai įrodė priešingai.
- Kiek prie mūsiškių išsigelbėjimo prisidėjo ir aukštesnis meistriškumas?
- Be abejo, aukštesnio meistriškumo komanda likus 3,5 sek. ir pirmaudama dviem taškais turbūt sugebėtų saugiai išsimesti kamuolį iš užribio. Britai to nesugebėjo. Tokiu atveju jiems ištirpdyti likusį laiką būtų padėjęs net elementarus kamuolio metimas mūsiškiui į koją. Bet vėlgi – lietuvių spaudimas, atkaklumas padėjo susikurti tą stebuklingą Igno metimą aidint sirenai. O jo rankelė pabaigoje tiesiog degė. Net man rungtyniaujant veteranų varžybose būna tokių vakarų, kad dar prieš metimą žinai, kad pataikysi (šypsosi – aut. past.). Ignas tokias akimirkas išgyveno šio mūšio pabaigoje.
Sistema - negailestinga
Pergalė prieš britus Lietuvos rinktinei bus itin vertinga ne tik D grupės rikiuotėje, bet ir antrajame atrankos etape. Pagal varžybų sistemą visi iškovoti taškai kelsis į antrąjį atrankos etapą, į kurį pateks trys iš keturių šios grupės ekipų.
Antrajame etape dėl kelialapių į pasaulio čempionatą lietuvių lauktų itin pajėgios C grupės trijulė, kuri paaiškės po Serbijos, Turkijos, Bosnijos ir Hercegovinos bei Šveicarijos rinktinių peštynių.
Tai reiškia, jog modeliuojant tolimesnį kelią, net dvi iš tokių rinktinių kaip Lietuva, Italija, Turkija, Serbija bei Bosnija ir Hercegovina nepateks į 2027 metų finalinį turnyrą Katare.
Antausis italams
Sekmadienį lietuviai Klaipėdoje priims Italijos krepšininkus. Pastarieji komplikavo savo turnyrinę situacija, ketvirtadienį namuose 76:81 (21:21, 13:17, 20:23, 22:20) pralaimėdami Islandijos rinktinei.
Svečius į pergalę vedė buvęs Vilniaus „Ryto“ ir „Šiaulių“ klubų gynėjas Elvaras Fridrikssonas. Šis 31 metų 183 cm ūgio snaiperis LKL fiksavęs vieną geriausių individualių pasirodymų per visą istoriją, kai rungtynėse su Pasvalio „Pieno žvaigždėmis“ pataikė visus 19 metimų ir surinko net 51 naudingumo balą. Šiuo metu Atėnų „Maroussi“ klubo marškinėliais vilkintis E. Fridrikssonas į italų krepšį įsūdė 29 taškus.
Mūsų rinktinės sekmadienio varžovams daugiausia taškų pelnė Kremonos „Vanoli“ klubo gynėjas Davide’as Casarinas, surinkęs 19 (7/10 dvitaškių). Lengvasis puolėjas iš Madrido „Real“ klubo Gabriele Procida pridūrė 16 taškų. Tommaso Baldasso iš Italijos „Serie A“ klubo Tortonos „Derthona“ ekipos surinko 13 (3/10 tritaškių), Amedeo Tessitori iš Venecijos „Reyer“ (10 atk. Kam.) ir Amedeo Della Valle iš „Brescia“ klubo (1/5 tritaškių) po 10 taškų.
Rungtynių statistika
Didžioji Britanija – Lietuva 88:89 (21:16, 30:22, 16:30, 21:21).
Didžiajai Britanijai daugiausia taškų pelnė: Mylesas Hessonas ir Carlas Wheatle'as po 18, Akwasi Yeboah 15, Jelani Watsonas-Gayle'as 12, Gabe'as Olaseni 10.
Lietuvos rinktinei taškų pelnė: Ignas Sargiūnas 27 (7/12 dvit., 4/8 trit., 4 per. kam.), Gytis Radzevičius 16 (4/5 dvit., 2/3 trit.), Arnas Velička 11 (2/7 trit., 10 atk. kam., 4 rez. perd., 5 kld.), Marekas Blaževičius (7 atk. kam., 4 kld.) ir Artūras Gudaitis (8 atk. kam., 2 blok.) po 9, Gytis Masiulis 8 (2/5 trit., 4 rez. perd., 2 blok.), Mantas Rubštavičius 6, Martynas Paliukėnas 2, Kristupas Žemaitis 1 (Paulius Danusevičius ir Laurynas Beliauskas taškų nepelnė).
Metimų taiklumas. 20/39 (51 proc.) ir 22/40 (55) dvitaškių, 9/25 (36) ir 11/30 (37) tritaškių, 21/28 (75) ir 12/22 (55) baudos metimų. Atkovota kamuolių: 33 ir 48, perimta 11 ir 8, klaidų 14 ir 21, rezultatyvūs perdavimai 18 ir 21.
