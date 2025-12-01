Privers suabejoti, kas tikra, o kas ne: kūriniai svaigina iliuzijomis

Skardoje keptas kalakutas atrodo lyg ką tik ištrauktas iš orkaitės, bet prapjovus skonis priblokš, nes tai – ne paukštiena, o tortas. Gardėsiai įkvėpti „Netflix“ šou maisto mados: kepėjai vis bando apgauti žiuri įmantriais gaminiais. Londone vykstančioje mugėje tokių iliuzinių kepinių – begalės.
„Dabar tortams nėra jokių ribų. Jie gali būti milžiniško dydžio, atrodyti taip, kad nė neatspėsi, jog tai tortas. Konditeriai tobulėja, vis įvairesnės tendencijos ir mados, apstulbusi net aš“, – kalbėjo konditerė Molly Robbins.
Tai ne tik tortai, užmaskuoti lyg daržovės, ir pelėsinių sūrių padėklai. Viena kepėja idėjų sėmėsi iš vyro paskutinę minutę jai pirktų dovanų, pavyzdžiui, valgomi kvepalai.
Tarp šventinių tortų, skirtų Kalėdoms, aišku, yra ir „saldesnio dizaino“ – kaip eglutė, puošta saldainiais, o ant viršūnės staigmena – fėja. Stovi ir valgoma prakartėlė – Jėzaus Kristaus gimimo scena.
Tačiau virš saldumynų išsiskiria meduolinė „Olympios“ kopija – vietos, kur ir vyksta Tortų ir kepinių paroda. Imbierinių meduolių statinys padalytas perpus: viduje net miniatiūrinė mugė su karusele ir amerikietiškais kalneliais. Honkonge gimusi savamokslė kepėja iškepė kiekvieną dalį, o surinko padedant architektams.
„Ištisą savaitę kepiau: dieną, naktį. Iš tikrųjų tai turėtų būti mėnesio darbas, bet aš spėjau per savaitę“, – teigė savamokslė konditerė Pui Man.
Žmogaus dydžio Grinčas žadą atima ne vienam mugės lankytojui. Tortas vaizduoja piktadarį, kurį 2000-ųjų filme „Kaip Grinčas Kalėdas vogė“ įkūnijo aktorius Jimas Carrey'is.
„Jis žmogaus ūgio: 1 m ir 88 cm aukščio. Stovi ant lentos, todėl atrodo dar aukštesnis“, – pasakojo tortų meistrė Jane Lashbrook.
O už tokių tortų slypi ne tik neišsemiama fantazija ar bemiegės naktys. Konditeriai sako, kartais prireikia kitų sričių profesionalų, kad saldžios konstrukcijos nesugriūtų.
