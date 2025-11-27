D. Britanijoje – pergalingas Igno Sargiūno tritaškis aidint sirenai!

Pirmoje rungtynių pusėje sėkmingiau rungtyniavo britai, kurie sužaidus 5 min. pirmavo 15:9, o po pirmojo kėlinio 21:16.
Antrąjį kėlinį 8 taškais laimėjo D. Britanijos krepšininkai, kurie sužaidus 20 min. pirmavo 51:38.
Atrodė, kad rungtynių lūžis įvyks trečiajame kėlinyje, kurį lietuviai laimėjo 30:16. Iš sudėtingos duobės galingu spurtu išlipę lietuviai sužaidus 28 min. išlygino rezultatą (63:63).
Prasidėjus paskutinei kėlinio minutei Manto Rubštavičiaus tritaškis pirmą kartą išvedė Lietuvos rinktinę į priekį ir pasiuntė į euforiją „Copper Box“ areną. Po trijų kėlinių Lietuva pirmavo 68:67.
Ketvirtajame kėlinyje Lietuvos rinktinė vėl kiek stabtelėjo ir sužaidus 35 min. turėjo 5 taškų deficitą (70:75). Tuomet tritaškį pelnė Arnas Velička, o Ignas Sargiūnas išlygino rezultatą.
Britai vėl surengė sėkmingą atkarpėlę ir po Myleso Hessono tritaškio vėl pirmavo (80:76, 38 min.).
Skirtumą iki minimumo sumažino A. Veličkos tritaškis, tačiau britai atsakė tuo pačiu. Likus 2,5 sek. lietuviai atsiliko dviem taškais, o kamuolys buvo britų rankose. I. Sargiūnas perėmė kamuolį ir nuskuodęs į puolimą aidint sirenai pataikė pergalingą tritaškį.
Sekmadienį Lietuvos rinktinė Klaipėdos arenoje susitiks su Italija.
Italai savo pirmąsias rungtynes 76:81 pralaimėjo Islandijos rinktinei.
Lietuva: Ignas Sargiūnas 27 (4/8 tritaškių, 4 per. kam.), Gytis Radzevičius 16, Arnas Velička 11, Artūras Gudaitis 9, Marekas Blaževičius 9, Gytis Masiulis 8, Mantas Rubštavičius 6, Martynas Paliukėnas 2, Kristupas Žemaitis 1, Paulius Danusevičius 0, Laurynas Beliauskas 0.
Didžioji Britanija: Mylesas Hessonas 18, Carlas Wheatle’as 18, Akwasi Yeboah 15, Jelani Watsonas-Gayle’as 12, Gabrielis Olaseni 10, Danas Akinas 9.
