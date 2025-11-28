 Igno Sargiūno pelningumas rungtynėse su Didžiąja Britanija sprogdino internetą ne tik Lietuvoje

2025-11-28 14:52
Saulius Jakučionis (BNS)

Lietuvos vyrų krepšinio rinktinės atstovo Igno Sargiūno individualus pasirodymas, užbaigiant Pasaulio čempionato atrankos rungtynes prieš Didžiąją Britaniją, nuvilnijo per užsienio žiniasklaidą ir socialinius tinklus.

Ignas Sargiūnas
Ignas Sargiūnas / Ž. Gedvilos/ELTOS nuotr.

Naujienų agentūros BNS užsakymu žiniasklaidos stebėsenos bendrovės „Mediaskopas“ atliktos apžvalgos duomenimis, iš viso krepšininkas užsienio šaltiniuose iki penktadienio 12 valandos buvo paminėtas 540 kartų.

I. Sargiūnas Londone vykusių rungtynių su Didžiąja Britanija pabaigoje, likus dešimčiai sekundžių, pataikė tris tritaškius iš eilės, o paskutinįjį, lėmusį Lietuvos pergalę, – su finaline mačo sirena.

Anot „Mediaskopo“, du trečdaliai I. Sargiūno paminėjimų užsienyje fiksuoti socialiniame tinkle „X“ – tai būdinga įspūdingoms sporto akimirkoms, kai klipai plinta greičiau nei naujienų tekstai.

Sportininko benefisą lydėjo įrašai su raktiniais žodžiais, tokiais kaip „Incredible“ (įspūdinga), „Unbelievable“ (neįtikėtina) ar „Hero“ (didvyris).

„Ši pirminė socialinė banga išjudino vėlesnę portalų reakciją“, – sakė „Mediaskopo“ duomenų strategė Vilūnė Kairienė.

Interneto portaluose I. Sargiūnas buvo paminėtas 124 kartus arba 23 proc. visų kartų.

Tai – FIBA, „Eurohoops“, „BasketNews“, Italijos „PianetaBasket“, Ispanijos ir Balkanų sporto žiniasklaida, kuri publikavo krepšininko pasirodymą analizuojančius straipsnius.

Šiuose tekstuose kartojamas tas pats naratyvas – dramatinė pabaiga, I. Sargiūno individualus žygdarbis ir platesnis kontekstas rinktinės žaidimui.

Dalis žiniasklaidos, pavyzdžiui, Taivano „UDN“ arba „COOL-Style“, paminėjimų įnešė ir iš Azijos regiono, kur istorija išplito kaip sensacingas klipas, lyginant I. Sargiūno pasirodymą su NBA legenda Tracy McGrady (Treisiu Makgreidžiu), 2004 metais rungtynių pabaigoje įmetusiu 13 taškų per 35 sekundes.

Užsienio žiniasklaida krepšininko pasirodymą vadino „stebuklu Londone“, „neįtikėtina atomazga“ bei „vienu įspūdingiausių atrankos lango epizodų“.

Italijos „PlanetaBasket“ naujienų portale I. Sargiūnas pavadintas „herojumi, kuris vienas pats apvertė rungtynes“.

