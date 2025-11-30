 Lietuvos vyrų krepšinio rinktinė po įtemptos kovos nusileido Italijai

2025-11-30 20:31
Brigita Juodelytė

Klaipėdos „Švyturio“ arenoje sekmadienio vakarą sirgaliai išvydo tikrą krepšinio spektaklį. Lietuvos rinktinė atrankos į 2027 m. pasaulio čempionatą rungtynėse po dramatiškos kovos 81:82 nusileido Italijai, tačiau iki pat finalinės sirenos išlaikė intrigą ir kovėsi iki paskutinės sekundės.

Rungtynės prasidėjo sėkmingai – lietuviai greitai susikrovė pranašumą ir pirmąjį ketvirtį laimėjo 19:16. 

Antrojo ketvirčio pradžioje mūsiškiai buvo įgiję ir dviženklę persvarą, tribūnose netrūko palaikymo. Į ilgąją pertrauką Lietuva žengė pirmaudama 39:34.

Vis dėlto italai antrąją mačo dalį pradėjo agresyviau. Trečiajame kėlinyje jie pasivijo ir išlygino rezultatą – 54:54.

FIBA nuotr.

Ketvirtasis kėlinys virto tikra drama. Komandos kaitaliojosi pirmaudamos, nė viena nesugebėjo atsiplėšti daugiau nei keliais taškais. Likus paskutinei minutei, atmosfera arenoje buvo įkaitusi iki maksimumo – sirgaliai skandavo ir stūmė rinktinę į priekį.

Lemiamu momentu italai pataikė svarbų metimą ir išsiveržė į priekį 82:81. Lietuviai dar turėjo paskutinę ataką, tačiau varžovai apsigynė, ir po dramatiško finišo teko susitaikyti su minimaliu pralaimėjimu.

FIBA nuotr.

Nepaisant nesėkmės, Lietuvos rinktinė parodė charakterį, kietą gynybą ir energiją, kurią sukūrė sausakimša „Švyturio“ arena.

Lietuva atranką toliau tęs su 1–1 rezultatu. Italai taip pat turi vieną pergalę ir vieną pralaimėjimą. Į antrąjį etapą iš D grupės pateks trys stipriausios komandos.

Nors šįkart pergalei pritrūko vos vieno taško, rinktinės žaidimas ir kovingumas leidžia tikėtis, kad tolesniuose languose Lietuva dar turės daugybę progų džiuginti šalies sirgalius.

