2025-09-09 21:41 kauno.diena.lt inf.

Žaidėjų traumų praretinta, bet susitelkusi ir šešioliktuke Latvijos ekipą įveikusi Lietuvos rinktinė per kelias dienas atgavo jėgas ir antradienio vakarą stojo į dar vieną žūtbūtinį mūšį.

Krepšinio aistruolių dėmesį prikaustė lemiamas mūšis / Edgaro Cickevičiaus nuotr.

Šįvakar Kaune tikriausiai nebus baro, kavinės, restorano ar kitos vietos, kur nebus įjungtas TV su transliacija iš krepšinio aikštelės, kurioje spręsis likimai.

Šįkart laimėjimo kaina – dar didesnė, tad ir Lietuvos krepšinio fanai šio vakaro laukia su dar didesniu jauduliu. Pergalė atneštų išsvajotą vietą tarp geriausių keturių Europos čempionato komandų. Į tokias aukštumas Lietuvos vyrų krepšinio rinktinė jau seniai nebuvo pakilusi.

„Tikiu, kad laimėsim. Komandos nusiteikimas ir pasirengimas – superinis. Be to, netikėtas sutapimas gal irgi į gerą – tai trimis devynetais pažymėtas vakaras: devintas mėnuo, devinta diena, pradėsim žaisti devintą valandą vakaro. Reikia tikėti, reikia kovoti“, – besiruošdamas lemtingam vakarui mieste kalbėjo vienas sirgalių Vilius.

„Praėjusį kartą mes patikėjome Lietuvos rinktine - ir štai tarp 8 geriausių komandų Europoje! Toliau kovosime dėl vietos pusfinalyje!“ – sirgalius viena per kitą kartu prie ekranų kviečia stebėti Kauno barai, kavinės, restoranai, viešbučiai ir t.t.

Neabejotina, kad Senamiestis ir miesto centras bus pilnas žmonių, o pergalės atveju geros emocijos liesis per kraštus gal net iki ryto.

Pasaka
Baigėsi labanakt
0
0
Neblogai
vyrai suzaide. Ka daug išspausti iš dabartines sudeties kazin ar išeitu. O Domas ir kiti šikniai, kurie nesugeba rinktineje sudalyvauti, patys liks tikraisiais luzeriais.
0
0
Senelis
Valančia pirma karta suprakaitaves, sveikinu istojus i Tevynes Liūtu kluba ne Lions
0
0
