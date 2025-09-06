Rinktinės užnugariu buvę sirgaliai: spėjome ir lydekų pagaudyti, ir pagrybauti

Tūkstančių Lietuvos sirgalių balsas Suomijoje buvo girdimas garsiausiai iš visų svečių. Jų triukšmingas ir organizuotas palaikymas prisidėjo prie sėkmingo mūsų krepšininkų pasirodymo pirmame etape. Tamperės arenoje beveik dvi savaites plevėsavo milžiniško dydžio trispalvė, o Lietuvos rinktinė skynė pergales.
Tarp gausaus lietuvių desanto buvo ir grupelė sirgalių iš Kauno regiono bei aplinkinių miestų. Vienas jų – raseiniškis Valdemaras Jacikas, drauge su keturiais bičiuliais automobiliu sukoręs visą kelią iki Tamperės, kur palaikė Lietuvos rinktinę visuose penkiuose B grupės mačuose.
– Kaip kilo idėja nemaža kompanija nuvykti į Europos čempionatą?
– Tai sena mūsų tradicija. Lietuvos rinktinę šitaip palaikome jau šešiolika metų. Buvome keturiuose Europos čempionatuose. Prieš tai ją lydėjome Vokietijoje, Slovėnijoje ir Ispanijoje, tad ir šį kartą nebuvo dvejonių. Tik bendražygių grupė tapo šiek tiek didesnė.
– Kada ėmėtės organizuoti kelionę, ieškoti bilietų į rungtynes, rinktis būstą?
– Bilietus pirkome prieš kokius tris mėnesius, nes norėjome sėdėti gerose vietose, kad viską gerai matytume. Jei neklystu, vienam žmogui bilietai į dvejas dienos rungtynes kainavo apie 100 eurų. Už penkių dienų bilietus sumokėjome po 500 eurų. Vėliau įsigijome bilietus į keltą, nakvojome Taline ir užsisakėme vasarnamį Suomijoje. Bendras biudžetas sudarė apie 1,5 tūkst. eurų vienam žmogui. Už tą sumą kiekvienas praleidome puikias atostogas vyriškoje kompanijoje.
– Lankėtės tik arenoje ar spėjote pasidairyti ir po Tamperės apylinkes?
– Buvome įsikūrę netoli Tamperės, apie 30 km iki arenos. Išsinuomojome erdvų namą, aplink – ežeras, miškas. Tad spėjome ir lydekų pagaudyti, ir raudonviršių pagrybauti, ir pirtelėje pasikaitinti. Svarbiausia ir visiems privaloma programos dalis – aktyvus Lietuvos rinktinės palaikymas.
– Kokia atmosfera vyravo mieste ir arenoje?
– Tamperėje buvo įrengta patogi sirgalių zona, pačioje arenoje taip pat daug barų, maitinimo taškų. Lietuviai, susirinkę iš įvairių Europos kampelių, kūrė puikią atmosferą: kaip ir visuose čempionatuose traukė dainas, išsiskyrė tautinių spalvų rūbais. Dar maloniau nuteikė patys suomiai, jų geranoriškas požiūris į svečius iš Lietuvos. Per mūsiškių rungtynes su Suomijos komanda vietos žiūrovai taip sugiedojo himną, kad net mums šiurpuliukai lakstė kūnu. Beje, kitų šalių sirgalių beveik nesigirdėdavo.
– Plačiai nuskambėjo lietuvių sirgalių incidentas su Dennisu Schröderiu. Kaip atrodė konfliktas su Vokietijos rinktinės žvaigžde iš jūsų tribūnos?
– Sakyčiau, mūsų žiniasklaidoje buvo šiek tiek perlenkta lazda. Žinoma, vokietį įžeidęs fanas pasielgė kvailai. Tačiau niekas nekalba apie paties D. Schröderio elgesį. Jis pats provokavo mūsų aistruolius. Tokio kalibro krepšininkas turėtų jausti ypatingą atsakomybę už savo poelgius. Mūsų sirgaliai viešai atsiprašė, tą akciją tikriausiai visi matėme. Apie lietuvius Tamperėje vietiniams liko labai geras įspūdis, nebuvo jokių incidentų, niekam neprireikė aiškintis su policija.
– Ar nebaugino suomiškos maisto ir alaus kainos?
– Nemažai lietuvių buvo atvykę savo transportu, tad atsivežė atsargų. Tą patį darė ir mūsų kompanija. Namuose gamindavomės valgį iš parduotuvėse nusipirktų produktų, o jei užkandžiaudavome mieste, už pietus ar vakarienę kiekvienas mokėdavome apie 30 ar 40 eurų. Alus kainavo nuo 7 iki 10 eurų. Nėra pigu, bet nešokiravo.
– Kokie buvo niūriausi ir smagiausi varžybų Tamperėje įvykiai?
– Liūdniausia dėl Roko Jokubaičio traumos, nors iš pradžių neatrodė, kad ji bus tokia rimta. Džiaugsmingiausios nuotaikos tvyrojo po pergalės prieš Suomiją, kai mūsiškiai užsitikrino kelialapį į aštuntfinalį. Po tų rungtynių ir patys šeimininkų sirgaliai mums nešykštėjo gerų žodžių apie mūsų komandos taktiką ir solidų žaidimą. Labai įdomu buvo stebėti šiauriečių kaimynų derbį – suomiai su švedais santykius aiškinosi labai atkakliai. Atrodė, kad žaidžiama ne dėl aukštesnės vietos, o dėl išgyvenimo. Kažkas panašaus laukia ir mūsų vyrų per akistatą su latviais. Tikėkimės, kad mes juos broliškai pamokysime.
A grupė
1. Turkija 5 0 +100
2. Serbija 4 1 +66
3. Latvija 3 2 +28
4. Portugalija 2 3 -53
5. Estija 1 4 -45
6. Čekija 0 5 -96
B grupė
1. Vokietija 5 0 +164
2. Lietuva 4 1 +38
3. Suomija 4 1 +20
4. Švedija 1 4 -15
5. Juodkalnija 1 4 -77
6. D. Britanija 1 4 -130
C grupė
1. Graikija 4 1 +78
2. Italija 4 1 +63
3. Bosn. / Herceg. 3 2 0
4. Sakartvelas 2 3 -19
5. Ispanija 2 3 +43
6. Kipras 0 5 -165
D grupė
1. Prancūzija 4 1 +70
2. Lenkija 3 2 +13
3. Slovėnija 3 2 +17
4 Izraelis 3 2 +16
5. Belgija 2 3 -40
6. Islandija 0 5 -76
Aštuntfinalis
Rugsėjo 6 d. 12 val. Turkija–Švedija, 15.15 val. Vokietija–Portugalija, 18.30 val. Lietuva–Latvija, 21.45 val. Serbija–Suomija.
Rugsėjo 7 d. 12 val. Lenkija–Bosnija ir Hercegovina, 15.15 val. Prancūzija–Sakartvelas, 18.30 val. Italija–Slovėnija, 21.45 val. Graikija–Izraelis
