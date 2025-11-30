Klaipėdoje verda tikras krepšinio trileris: po trijų kėlinių – rezultatas lygus

Rungtynes aktyviau pradėjo lietuviai, kuriuos į priekį vedė agresyviau žaidę gynėjai ir užtikrintai po krepšiu dirbę aukštaūgiai. Pirmajame kėlinyje aikštėje vyko atkakli kova dėl kiekvieno kamuolio, tačiau italai atsakė tuo pačiu – taikliais metimais ir greitomis atakomis.
Antrajame kėlinyje Lietuvos rinktinė trumpam buvo įgijusi kelių taškų persvarą, tačiau svečiai netruko ją ištirpdyti. Italai pataikė kelis svarbius tritaškius ir neleido šeimininkams pabėgti į priekį, o aikštėje vis labiau įsisiūbavo intensyvi fizinė kova.
Trečiasis kėlinys tapo tikru nervų išbandymu. Lietuvos rinktinė ne kartą perėmė iniciatyvą, tačiau italai kiekvieną sykį rado atsakymų – kartais per individualų meistriškumą, o kartais per greitą kamuolio judėjimą. Abi komandos strigo puolime, bet gynyboje rodė didelį atsidavimą, todėl kėlinio pabaigoje švieslentėje sužibo visiška lygybė – 54:54.
Visiškai pilnutėlė Klaipėdos „Švyturio“ arena sprogsta nuo triukšmo, o aistruoliai kaskart garsiai reaguoja į kiekvieną teisėjų švilpuką ir lietuvių metimą. Sirgaliai akivaizdžiai stumia komandą į priekį – energija tribūnose šiandien milžiniška.
Paskutinis kėlinys nulems, ar Lietuvos rinktinė sugebės iškovoti svarbią pergalę atrankos etape prieš vienus iš tradiciškai pajėgiausių Europos varžovų. Abi komandos turi lygius šansus, tačiau psichologinis pranašumas šiuo metu – namų sirgalių užnugarį jaučianti Lietuva.
Ketvirtasis kėlinys žada tapti tikru trileriu, kuriame svarbus bus kiekvienas epizodas, kiekviena klaida ir kiekvienas taškas.
