„Kibirkšties-TOKS“ treneris prieš Europos taurės startą: tikiu, kad mes parodysime gerą krepšinį

Pajėgiausia Lietuvos komandai dusyk, namuose ir išvykoje, sužais su Čekijos čempionato pusfinalyje kovojusia Chomutovo „Levharti“, Kosovo vicečempione Pečo „KBF Peja 03“ ir Vokietijos čempione praėjusį sezoną tapusia Remchingeno „Rutronik Stars Keltern“. Rungtynėmis išvykoje su pastarąja ekipa vilnietės ir pradės kovas grupėje.
Jei „Kibirkštis-TOKS“ vietiniame fronte nesutiko didesnio pasipriešinimo, bet didesnių problemų įveikdama tiek „Šiaulius-Vilmers“, tiek „MKK Panevėžį“, tai jų varžovės iš Vokietijos šalies čempionatą pradėjo pralaimėjimu Hanoverio „Luchse“ ekipai, bet po to be problemų susitvarkė su Freiburgo „Kingfishers“.
Tai, kad Remchingeno komandos yra kietas riešutas, rungtynių išvakarėse neabejojo Vilniaus klubo vyr. treneris Vilius Stanišauskas.
„Iš tikrųjų, pavojinga komanda – Vokietijos čempionės su išreikštomis žaidėjomis, išreikštomis lyderėmis, mėgsta žaisti per dideles žaidėjas. Turime susidėję akcentus, kaip norime gintis. Žinome, kaip jos ginasi. Norime surasti pranašumų puolime. Pažiūrėsime, kaip visa tai pavyks. Ruošiamės rungtynėms ir tikiu, kad nuvažiuosime, gerai sukovosime ir pradėsime Europos taurę pergale“, – teigė krepšinio specialistas.
– Kokių geresnių dalykų norėtumėte iš savo komandos lyginant su sezono pradžia? Ką pamatėte ir ką dar norėtumėte pataisyti?
– Visų pirma, dar tik sezono pradžia. Kaip sakau, visada yra ką taisyti. Norėtųsi ir puolime geresnio susikalbėjimo, nepamiršti, ką norime žaisti, kad žaidėjos žinotų kelių pozicijų derinius. Turime gynėjų, kurios tikrai gali žaisti per kelias pozicijas. Taip pat gynyboje norėtųsi geresnio susikalbėjimo. Bet čia – tokie smulkūs dalykai, kuriuos kiekvieną dieną, kiekvienoje treniruotėje po truputį geriname. Tikiuosi, kad tas žaidimas gerėja ir kad rytoj mes parodysime gerą krepšinį.
– Ar netrūksta konkurencijos nacionalinėje lygoje?
– Aišku, tos pirmos rungtynės gavosi tokios lengvesnės. Šiauliai, manau, yra stipresnė komanda negu sužaidė su mumis. Bus rungtynių – ir Rygos komanda, ir Klaipėdos, abi komandos nėra silpnos. Tai tų gerų rungtynių bus. Aišku, norėtųsi daugiau konkurencijos Lietuvos lygoje, bet šiai dienai turime tokią situaciją.
– Iš šono matėte Kamilės Nacickaitės-Van Der Horst situaciją dėl tų skandalų. Kaip ji žaidžia, kaip reaguoja?
– Mes nuo pirmos dienos paslinkome tą dalyką į šoną ir pasakėme, kad nenorime treniruotėse jokių pašalinių reikalų. Ateiname, dirbame savo darbą, ruošiamės rungtynėms. Kamilė su tuo susitvarkė ir, matėte, rungtynėse atrankoje buvo mūsų komandos lyderė.
Europos taurės grupių etape iš viso dalyvaus 48 komandos. Į atkrintamąsias varžybas, šešioliktfinalį, pateks po dvi stipriausias visų grupių komandas, taip pat keturios geriausios trečias vietas užėmusios komandos. Prie jų prisijungs keturios paskutines vietas savo grupėse užėmusios Eurolygos grupių etapo dalyvės.
FIBA moterų Europos taurės grupių etapo pirmosios rungtynės Remchingene, Vokietijoje, tarp „Kibirkšties-TOKS“ ir „Rutronik Stars Keltern“ komandų įvyks ketvirtadienį, spalio 9 d., 19.30 val. Lietuvos laiku.
