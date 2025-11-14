Triuškinama pergale startavusioms lietuvėms padėjo vasaros įdirbis

Išvykoje pergalę iškovojusios lietuvės pirmavo nuo pat pirmosios rungtynių minutės – po pirmojo kėlinio mūsiškės jau pirmavo 28:15, o po antrojo – 51:37.
Po ilgosios pertraukos Lietuvos rinktinė dar labiau padidino persvarą ir po trečiojo kėlinio jau pirmavo 69:51.
Ketvirtojo kėlinio viduryje skirtumas tarp komandų pasiekė rekordinę lietuvių persvarą (80:55).
Lietuvos krepšininkės itin solidžiai atakavo krepšį iš toli – tikslą pasiekė 9 metimai iš 15 (60 proc).
Prie to labiausiai prisidėjo 3 tritaškius iš 3 pataikiusi Justė Jocytė, Brigita Sinickaitė (2/2) ir Laura Juškaitė (2/4).
Daugiausiai taškų Lietuvos rinktinei pelnė J. Jocytė (19) ir Laura Juškaitė (15).
Švedijos rinktinei pasižymėjo Klara Lundquist Holm (15 taškų, 9 rezultatyvūs perdavimai).
Rungtynėse su Švedija ant Noršiopingo arenos parketo pasirodė visos dvylika mačui registruotų Lietuvos krepšininkių.
Jau sekmadienį Lietuvos rinktinė žais Vilniuje, kai „Twinsbet“ arenoje nuo 16:00 val. susitiks su Europos čempione Belgija.
Sintijai Aukštikalnytei, Danielei Paunksnytei ir Gabijai Galvanauskaitei tai buvo debiutinės rungtynės vilkint Lietuvos moterų rinktinės marškinėlius.
„Norime integruoti jaunimą, nes manome, kad 2027 m. Europos čempionate jos mūsų rinktinėje turės gana svarbų vaidmenį. Gabija debiutavo rinktinėje jau būdavo vos 15 metų. Labai jauna krepšininkė, bet su labai didelėmis perspektyvomis. Labai džiaugiamės, kad ji jau dabar galėjo debiutuoti ir tikimės, kad ji ateityje bus didelė paspirtis Lietuvos krepšiniui", - sakė V. Stanišauskas.
Lietuvos rinktinė: Justė Jocytė 19 (5 rez. perd., 3 per. kam., 3 atk. kam., 24 n. b.) , Laura Juškaitė 15 (8 atk. kam., 6 rez. perd., 24 n. b.), Eglė Šventoraitė 12, Daugilė Ūsė 10, Giedrė Labuckienė 9, Brigita Sinickaitė 8, Danielė Paunksnytė 5, Gabija Galvanauskaitė 4, Gabija Meškonytė 3, , Sintija Aukštikalnytė 1, Justina Miknaitė 1, Audronė Zdanevičiūtė 0.
Švedijos rinktinė: Klara Holm 15, Helene Haegerstrand 11, Stephanie Vissacher 10.
