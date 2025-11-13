Rinktinės pokyčius įvertins Europos čempionių testas

Svarbus formalumas
2027-aisiais Europos čempionato finalo turnyras bus surengtas Lietuvoje, Švedijoje, Suomijoje ir Belgijoje.
Šių šalių komandos jau turi garantuotas vietas tarp šešiolikos būsimo „EuroBasket“ dalyvių, tačiau per atrankos etapą nedykaduoniaus – visos varžysis vienoje H grupėje, o rezultatai turės įtakos reitingui ir būsimam varžovių paskirstymui pirmame finalo turnyro etape.
Šiandien lietuvės viešės Norčiopinge, kur susitiks su Švedijos nacionaline komanda. Lapkričio 16 d. Vilniuje lauks akistata su Europos čempionėmis belgėmis.
2026 m. lapkričio 12 d. į svečius atvyks Suomijos krepšininkės, o 15 d. mūsiškės žais jų aikštėje.
2027 m. vasario 11 d. numatytos Lietuvos rinktinės rungtynės su švedėmis, 14 d. – su belgėmis.
Integruos naujokes
„Mūsų gretos atsinaujinusios, išbandysime jaunimo rinktinių krepšininkes, kad jos kuo greičiau integruotųsi į pagrindinę sudėtį“, – sakė V. Stanišauskas.
Greta komandos senbuvių Giedrės Labuckienės, Eglės Šventoraitės – 15-metė Gabija Galvanauskaitė, 18-metė Danielė Paunksnytė, 19-metė Sintija Aukštikalnytė.
Viena lyderių Justė Jocytė atstovauja Žironos „Spar“ (Ispanija) ekipai, kurios marškinėlius taip pat vilki švedė Klara Holm.
Mūsiškės su belgėmis pastarąjį kartą žaidė šių metų vasarį Vilniuje: Europos čempionato atrankos dvikovą 70:69 laimėjo Belgijos atstovės. Lietuvės su švedėmis susitiko praeitą vasarą ir draugiškame mače pasidalijo po pergalę – 64:62, 67:73.
Europos čempionate V. Stanišausko vadovaujama ekipa užėmė aštuntą vietą, Švedijos rinktinė buvo dešimta.
Belgių gretose – žvaigždės
Pokyčiai neaplenkė ir Švedijos komandos – jai nepadės net aštuonios šiemet „EuroBasket“ dalyvavusios žaidėjos.
„Orientuojamės į 2027-uosius, tad per šį varžybų etapą daug dėmesio skirsime naujiems vardams, taip pat krepšininkėms, kurios ruošėsi praėjusiam Europos čempionatui, tačiau nepateko į pagrindinį dvyliktuką – jos turės galimybę įrodyti, kad yra vertos būti rinktinėje“, – kalbėjo Švedijos krepšinio asociacijos sporto direktorius Larsas Johanssonas.
Belgių gretose – 11 Europos čempionių, tarp jų – naudingiausia (MVP) žaidėja Emma Meesseman, taip pat į pirmą simbolinį „EuroBasket“ penketą išrinkta Julie Allemand.
Rungtynėms su lietuvėmis ruošiasi ir Belgijoje gyvenanti 17-metė (196 cm ūgio) vidurio puolėja Laura Vilčinskas iš Mecheleno „Kangoeroes“ klubo.
Lietuva
Gynėjos, įžaidėjos: Justina Miknaitė (ūgis 180 cm), Sintija Aukštikalnytė (178 cm) ir Danielė Paunksnytė (178 cm, visos – Vilniaus „Kibirkštis-TOKS“), Brigita Sinickaitė (173 cm) ir Dominyka Paliulytė (176 cm, abi – Klaipėdos „Neptūnas-Amberton“).
Puolėjos: Giedrė Labuckienė (192 cm) ir Gabija Meškonytė (183 cm, abi – „Kibirkštis-TOKS“), Laura Juškaitė (186 cm, Mersino CBK, Turkija), Justė Jocytė (184 cm, Žironos „Spar“, Ispanija), Eglė Zabotkaitė (182 cm, Izmito „Belediyespor“, Turkija), Ugnė Grigaliūnaitė (185 cm, Šiaulių „Šiauliai-Vilmers“).
Vidurio puolėjos: Eglė Šventoraitė (198 cm, Atėnų „Athinaikos“, Graikija), Daugilė Ūsė (196 cm) ir Gabija Galvanauskaitė (194 cm, abi – „Kibirkštis-TOKS“).
Švedija
Gynėjos, įžaidėjos: Astrid Frankl Sandberg (181 cm, „Högsbo“, Švedija), Lovisa Hjern (175 cm, „Hannover“, Vokietija), Klara Holm (173 cm, „Spar“, Ispanija), Gūnesh Karaoglan (168 cm, „Emlak Konut“, Turkija), Sofia Persson (173 cm, „Luleå“, Švedija), Tova Sabel (180 cm, „Lupe Basket“, Italija), Stephanie Visscher (180 cm, „Uppsala“, Švedija).
Puolėjos: Amanda Kantzy (186 cm, „Vicenza“, Italija), Fanny Wadling (186 cm, „Luleå“), Freja Werth (184 cm, „Cadi La Seu“, Ispanija), Matilda Ekh (182 cm, „Gdynia“, Lenkija), Helene Haegerstrand (185 cm, „Alvik“, Švedija), Cecilia Holmberg (189 cm, „Högsbo“).
Vidurio puolėjos: Louice Halvarsson (191 cm, be klubo), Precious Johnson (190 cm, „Virtus Eirene“, Italija).
Belgija
Gynėjos, įžaidėjos: Julie Allemand (174 cm, „Fenerbahce“, Turkija), Wivine Defosset (170 cm, „Basket Namur“, Belgija), Elise Ramette (171 cm, „Joventut“, Ispanija), Julie Vanloo (173 cm, „Mersin“, Turkija).
Puolėjos: Annie Kibedi (187 cm, „Kangoeroes“, Belgija), Nastja Claessens (184 cm, „Kansas State Wildcats“, JAV), Alicia Courthiau (176 cm, „Castors Braine“, Belgija), Antonia Delaere (182 cm, „Emlak Konut“, Turkija), Maxuella Lisowa–Mbaka (178 cm, „Crvena zvezda“, Serbija), Emma Meesseman (193 cm, „Fenerbahce“), Bethy Mununga (183 cm, Haifos „Maccabi“, Izraelis), Zhen Verburgt (183 cm, „Ball State Cardinals“, JAV).
Vidurio puolėjos: Ine Joris (183 cm, „Baxi Ferrol“, Ispanija), Kyara Linskens (193 cm, Kursko „Dinamo“, Rusija), Billie Massey (186 cm, „Jairis“, Ispanija), Becky Massey (186 cm, „Basket Landes“, Prancūzija), Laura Vilčinskas (196 cm, „Kangoeroes“, Belgija).
