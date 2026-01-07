Vilniaus „Kibirkštis-TOKS“ surado pamainą komandą palikusiai amerikietei

Į Lietuvą Z. Wadoux atvyksta iš Čekijos, kur nuo sezono pradžios vilkėjo Brno „Zabiny“ ekipos marškinėlius. Su šia komanda 26-erių krepšininkė dalyvavo FIBA moterų Europos taurėje ir pateko į atkrintamąsias varžybas, bet pirmojo jų etapo neperžengė.
Turnyre savo buvusiai ekipai ji vidutiniškai rinko po 11,8 taško, atkovojo po 3,1 kamuolio, atliko po 3,5 rezultatyvaus perdavimo ir perimdavo po 1,6 kamuolio, rinkdama po 11,8 naudingumo balo per 27,2 minutes. Krepšininkė iš toli atakavo 40,4 proc. taiklumu.
Čekijos čempionate, kuriame „Zabiny“ šiuo metu užima trečią turnyro lentelės vietą (9-3), ji fiksavo 10 taškų, 3,5 atkovoto kamuolio, 3,2 rezultatyvaus perdavimo ir 10,3 naudingumo balo vidurkius.
„Susiklosčius situacijai su Green, turėjome priimti greitus sprendimus, nes svarbiausios sezono kovos laukia jau kitą savaitę. Džiaugiamės, kad pavyko rasti tokio profilio žaidėją, kurios, mūsų manymu, šiuo metu labiausiai reikėjo komandai – gerai pataikančią, galinčią susikurti progų metimams ir sau, ir komandos draugėms. Tuo pačiu, Zoe turi sukaupusi daug Europos taurės patirties. Tikimės greito jos įsiliejimo į komandą ir neabejojame, kad ši žaidėja mums padės svarbiausiose šio sezono kovose“, – pristatydamas naujokę sakė klubo sporto direktorius Arnas Labuckas.
Karjeros pradžioje Z. Wadoux žaidė gimtojoje Prancūzijoje, „Villeneuve-d’Ascq“ ir „Charnay“ komandose. Vėliau pradėjo legionierės karjerą ir atstovavo Gožuvo „Gorzów Wielkopolski“ ir Sosnoveco „MB Zaglebie“ klubams Lenkijoje, sezoną sužaidė Namuro „Namur-Captiale“ (Belgija) iš kurio persikėlė į Čekiją.
Ji atstovavo įvairaus amžiaus šalies jaunimo rinktinėms, su jomis laimėjo U16 Europos čempionato auksą ir bronzą, U17 pasaulio čempionate – sidabrą, o „auksiniame“ U16 čempionate buvo išrinkta ir į simbolinį pirmenybių penketuką.
Krepšininkė „Kibirkšties-TOKS“ gretose debiutuoti turėtų šeštadienį, sausio 10 d., įvyksiančiose „Open Smart Way MLKL“ čempionato rungtynėse Rygoje, kur vilnietės susitiks su vietos Stradinio universiteto komanda.
