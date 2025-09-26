Kultūrizmo turnyras priviliojo ir svečius iš Argentinos

Užplūdo naujokai
Renginyje, užpildžiusiame Vilniaus lenkų kultūros centro salę, varžėsi sportininkai iš Lietuvos, Latvijos, Estijos, Norvegijos, Danijos, Ukrainos, Lenkijos, Graikijos ir tolimosios Argentinos.
„Šiemet sulaukėme nemenko naujokų susidomėjimo – tai rodo, kad kultūrizmo populiarumas Baltijos šalyse auga“, – tikino vienas varžybų organizatorių Karolis Žilinskas.
Vilnietis kartu su ilgamete prestižinio JAV turnyro „Mr. Olympia“ vadybininke Maria Ibarra NPC varžybas dabar rengia visose trijose Baltijos valstybėse.
Jis tai sieja ir su sporto šakos modernėjimu, jaunų profesionalių trenerių gebėjimu sudominti jaunimą ir visuomenės vis didesniu poreikiu propaguoti sveikesnį gyvenimo būdą.
Kelialapis aukštyn
Pagal „NPC Worldwide“ (Pasaulinės kultūrizmo organizacijos) taisykles, šie regioniniai turnyrai yra privalomas žingsnis sportininkams iš Baltijos šalių, siekiant profesionalo statuso ir norint dalyvauti aukštesnio lygio varžybose „Pro Qualifier“ bet kurioje pasaulio šalyje.
„Tai unikali galimybė mūsų regiono atletams kilti į aukščiausią lygį neišvykstant toli nuo namų“, – aiškino K. Žilinskas.
Varžybų Vilniuje kokybę užtikrino „IFBB Pro League“ / „NPC Worldwide“ teisėjai iš Vengrijos, Slovakijos ir Lenkijos. Renginį vedė charizmatiškasis vedėjas iš Albanijos Afrimas Aliti, o atletų įvaizdžiu rūpinosi profesionali Vengrijos komanda „Pro Tan Europe“.
Naujokų era
Sportininkai varžėsi net aštuoniose rungtyse.
Nugalėtojais tapo: „Men’s Physique“ – Žygimantas Juodzevičius. „Men’s Classic Physique“ – Rokas Linkevičius, vyrų kultūrizmo – Albertas Akopianas, „Bikini“ – Violetta Kolunova, „Women’s Fit Model“ – Nadia Sahanovič, „Women’s Wellness“ – Ivona Antolevič, „Women’s Figure“ – Nora Vaznelytė, „Women’s Physique“ – Jana Jaroš.
Šiemet ypatingo dėmesio sulaukė rekordinė jaunimo kategorija. Joje nugalėjo šeimininkų atstovas Lukas Cvikas. Organizatorių teigimu, būtent ši amžiaus grupė rodo daugiausia pozityvių permainų: jauni sportininkai ne tik noriai stoja į kovą dėl apdovanojimų, bet ir įkvepia draugus rinktis disciplinos ir sveikos gyvensenos kelią.
„Kultūrizmas – tai daugelio metų darbas ir nuolatinė savidisciplina. Todėl formuoja ne tik kūną, bet ir charakterį“, – sakė K. Žilinskas.
Grįš pavasarį
Komandinėje įskaitoje nugalėjo kauniečiai „Rino Team“ (treneriai Ovidijus ir Ana Ringiai).
Antra vieta atiteko „Ed Nauman Lift Club'' (treneris Edijs Naumanis iš Latvijos), trečia – Vilniaus „Insane Team“ (treneris Lukas Smagurauskas).
Šis turnyras buvo paskutinės šių metų „NPC Worldwide“ varžybos Baltijos šalyse, tačiau sezonas nesibaigia – sportininkai keliaus į kitų šalių regionines ir „Pro Qualifier“ varžybas.
„2026-ųjų pavasarį tradiciškai rengsime varžybas Estijoje ir Latvijoje. Tai suteikia atletams galimybę pusmetį pasirengti ir siekti naujų tikslų“, – sakė K. Žilinskas.
