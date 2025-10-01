Šaudantys slidininkai varžėsi ne ant sniego

Į tikslą – riedslidėmis
Miuchene buvo surengtas Tarptautinės biatlono sąjungos (IBU) „Loop One“ festivalis, kuriame dalyvavo dauguma pajėgiausių planetos biatlonininkų.
Teisę startuoti riedslidžių supersprinto rungtyje turėjo po 60 vyrų ir moterų. Lietuva, atsižvelgus į praeito sezono rezultatus, galėjo deleguoti po vieną atletą į abejas varžybas.
Į finalus, kuriuose varžėsi po 15 geriausiai atrankos etape pasirodžiusių sportininkų, neprasibrovė nei Maksimas Fominas, nei Lidija Žurauskaitė.
M. Fominas suko 4 baudos ratus (šaudymas 3+1) ir finišavo tryliktas. Atrankos varžybas laimėjusiam suomiui Tero Seppalai visaginietis pralaimėjo 1 min. 32,4 sek.
Supersprinto finale triumfavo prancūzas Ericas Perrot. Planetos čempionas 5,7 sek. pranoko norvegą Isaką Frey’ų ir 8,9 sek. – vokietį Justusą Strelową.
Ateityje – įskaitos taškai
Moterų supersprinto rungtį laimėjo 2024 m. pasaulio taurės laimėtoja italė Lisa Vitozzi. Antrą vietą užėmė 5,9 sek. atsilikusi švedė Johanna Skottheim, trečiąją – kita Švedijos biatlonininkė Anna Magnusson.
Trečią atrankos važiavimą L. Žurauskaitė užbaigė užėmusi 11-ą vietą ir 1 min. 29,5 sek. nusileido būtent A. Magnusson.
Milano–Kortinos olimpiadoje startuos aštuoni Lietuvos biatloninkai.
IBU tikisi, kad „Loop One“ festivalis bus tradicinis, o ateityje netgi taps pasaulio taurės varžybų dalimi – būtų dalijami įskaitos taškai.
„Ar norėčiau, kad sezonas prasidėtų „Loop One“ festivaliu? Jei specialiai ruoštumėmės šioms varžyboms, gal kitaip žiūrėčiau, bet dabar, kai turime būtent pasiruošimo žiemai planą, sunku persijungti. Čia – vasaros biatlonas, o mes jau stovime ant slidžių. Man labiau patinka, kai sezoną pradedame Šjušjene (varžybos Norvegijoje – red. past.). Miunchene buvo šou, o trasa irgi labiau tinkanti tokiam renginiui“, – svarstė M. Fominas.
Laukia olimpiada
Pirmas pasaulio biatlono taurės sezono etapas numatytas lapkričio 29-ąją Estešunde (Švedija).
Į vasario 6–22 d. vyksiančias Milano–Kortinos olimpines žiemos žaidynes Lietuva deleguos rekordinį atletų skaičių – net aštuonis.
2022-aisiais Pekine varžėsi 5 mūsų šalies biatlonininkai, 2018-aisiais Pjongčange – 4, 2014-aisiais Sočyje – 2, o 2010-aisiais Vankuveryje – vienintelė Diana Rasimovičiūtė.
Aukščiausią vietą olimpinėse žaidynėse tarp Lietuvos biatlonininkų yra užėmęs Tomas Kaukėnas – 2018-aisiais Pjongčange finišavo tryliktas persekiojimo lenktynėse.
