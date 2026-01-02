 Metai, kurie įeis į istoriją: ryškiausi Lietuvos sporto pasiekimai

Metai, kurie įeis į istoriją: ryškiausi Lietuvos sporto pasiekimai

2026-01-02 16:32
Nerijus Bliujus (LNK)

Lietuvai prabėgę 2025-ieji buvo ypatingi sportiniai metai. Mūsų šalies atstovai ne tik skynė medalius svarbiausiuose turnyruose, bet ir pasižymėjo neįtikėtinais pasaulio rekordais. Išskirtinius pasiekimus užfiksavo ir Lietuvos krepšininkai: moterų rinktinė po ilgos pertraukos sugrįžo į Europos čempionatą, o vyrų trys prieš tris rinktinė pirmą kartą istorijoje tapo Senojo žemyno čempionais. Įsimintinais pasirodymais džiugino ir daugiau Lietuvos sportininkų.

Svarbiausi 2025-ųjų sporto įvykiai Lietuvoje, kaip įprasta, prasidėjo Dakaro ralyje.

Sausio pradžioje vykusiose sunkiausiomis laikomose pasaulio lenktynėse puikiai pasirodė pirmą kartą su sunkvežimiu važiavęs Vaidotas Žala – bendroje įskaitoje jis užėmė penktąją vietą.

LNK stop kadras

Aukščiausią rezultatą pasiekė Karolis Raišys, klasikinių automobilių klasėje užėmęs trečiąją vietą.

Vasario mėnesį Lietuvos moterų krepšinio rinktinė padarė tai, ko laukė dešimtmetį – nacionalinė komanda Vilniuje užsitikrino vietą Europos čempionate. Vasarą vykusiame turnyre, sugrįžusios į Senojo žemyno pirmenybes, lietuvės užėmė aštuntąją vietą.

Pavasarį antrą kartą Europos čempionu tapo gimnastas Robertas Tvorogalas – jis Vokietijoje vykusiose pirmenybėse auksą iškovojo pratimų ant skersinio rungtyje.

LNK stop kadras

Disko metimo talentas Mykolas Alekna 2025-aisiais dar kartą nustebino visą pasaulį – Jungtinėse Amerikos Valstijose jis pagerino planetos rekordą, diską nusviesdamas net 75 metrus ir 56 centimetrus. Tą pačią varžybų dieną Alekna rekordą gerino du kartus. Rugsėjį sportininkas iškovojo pasaulio čempionato sidabrą.

Vasarą dar vieną pasaulio aukso medalį iškovojo Lietuvos plaukimo pažiba Rūta Meilutytė – ji triumfavo Singapūre vykusiame čempionate, kur ketvirtą kartą iš eilės laimėjo pasaulio auksą 50 metrų plaukimo krūtine rungtyje. Gruodį Lenkijoje vykusiame Europos čempionate R. Meilutytė iškovojo sidabrą, o jos komandos draugė Kotryna Teterevkova – bronzą.

LNK stop kadras

Rugsėjį istorinį pasiekimą užfiksavo vyrų 3x3 krepšinio rinktinė – ji pirmą kartą tapo Europos čempione. Tuo metu pagrindinė Lietuvos vyrų krepšinio rinktinė Senojo žemyno pirmenybėse užėmė penktąją vietą – tai geriausias rezultatas nuo 2015-ųjų, kai lietuviai iškovojo sidabrą.

Rugsėjį kelialapį į 2026-ųjų Milano–Kortinos žiemos olimpines žaidynes iškovojo pagrindinė Lietuvos čiuožėjų pora – Allison Reed ir Saulius Ambrulevičius.

LNK stop kadras

Rugsėjo pabaigoje Lietuvoje surengtas istorinis kovinio sporto renginys – UTMA turnyras. Kauno „Žalgirio“ arenoje žiūrovai pirmą kartą galėjo stebėti profesionalią bokso kovą, kurioje Lietuvos atstovas Eimantas Stanionis įveikė Pietų Afrikos boksininką Džabulanį Makeensę.

LNK stop kadras

2025-ieji įspūdinga medalių gausa išsiskyrė ir neįgaliųjų sporte. Kurčiųjų žaidynėse Lietuvos sportininkai laimėjo 10 medalių, o pasaulio neįgaliųjų sporto žaidynėse – 12.

Gruodžio viduryje ypatingas medalis buvo įteiktas karjerą jau baigusiai sportinio ėjimo atletei Brigitai Virbalytei. Ji atgavo bronzą, kurią 2018-aisiais Berlyno Europos čempionate prarado – paaiškėjo, kad tuo metu sidabrą iškovojusi čekė Anežka Drahotova vartojo dopingą, tad jos rezultatas buvo anuliuotas.

2025-ųjų pabaigoje paskelbti ir geriausi metų sportininkai – jais tapo pasaulio rekordininkai Mykolas Alekna ir Rūta Meilutytė.

