Lenktyniavo ekipažai ir keturratininkai

Dvyniai – greičiausi
Madonos trasoje surengtas pasaulio motociklų su priekabomis čempionato septintasis etapas.
Lietuvą reprezentavo Jonas Pirtinas su latviu Lotaru Aleksejevu. Per du važiavimus jie pelnė 4 įskaitos taškus ir tarp 27 ekipažų užėmė 21 vietą. Pasiekti geresnį rezultatą sutrukdė motociklo variklio gedimas.
Pergalę šventė latviai dvyniai Danielis ir Brunas Lielbardžiai (47 tšk.). Antrą vietą užėmė Nyderlandų ekipažas Justinas Keubenas ir Dionas Rietmanas (47 tšk.), trečiąją – belgas Dovy Sandersas ir olandas Jensas Vincentas (34 tšk.).
Lenktynėse dalyvavo net septyni Estijos ekipažai. Sėkmingiausiai pasirodė Gertas Gordejevas, važiavęs su prancūzu Rodolphe’u Lebretonu (11 vieta).
Pabaigtuvės – rugsėjį
Šio sezono bendros įskaitos lyderiai – Nyderlandų motociklininkai Koenas Hermansas ir Benas Van Den Bogaartas (284 tšk.).
Toliau rikiuojasi britai Brettas Wilkinsonas ir Joe Millardas (267 tšk.), prancūzai Killianas ir Evanas Prunier’ai (259 tšk.), latviai D. ir B. Lielbardžiai (241 tšk.).
Sezoną vainikuos Tautų taurės varžybos 27–28 d. Nyderlanduose.
J. Pirtinas ir L. Aleksejevas (4 tšk.) – 43-ioje vietoje, Tomas ir Mantvydas Baltušiai (3 tšk., dalyvavo ketvirtame etape Lenkijoje, užėmė 22 vietą) – 46-ojoje. Klasifikuoti 74 ekipažai.
Aštuntas pasaulio čempionato etapas numatytas rugsėjo 6–7 d. Prancūzijoje, devintasis – 20–21 d. Vokietijoje. Pabaigtuvės – 27–28 d. Nyderlanduose.
Rinktinė – į Nyderlandus
Europos keturračių motociklų kroso čempionato ketvirtąjį etapą G. Volkavičius užbaigė užėmęs šeštą vietą (31 įskaitos taškas).
Aukštesnėse pozicijose – Patrickas Turrini (Italija, 50 tšk.), latviai Reinis Bicanas (42 tšk.) ir Karlis Neija (40 tšk.), britas Harry Walkeris (38 tšk.) ir estas Rasmusas Sona (31 tšk.).
Laurynas Mikalauskas (12 vieta, 16 tšk.) pirmo važiavimo nebaigė dėl techninių problemų, tačiau vėliau tęsė varžybas. Giedrius Nicinovas (14 vieta, 8 tšk.) antrą važiavimą praleido dėl keturračio gedimo.
Po keturių etapų bendros įskaitos lyderis – P. Turrini (184 tšk.). Antroje vietoje – H. Walkeris (174 tšk.), trečioje – K. Neija (108 tšk.). L. Mikalauskas (45 tšk.) – dvyliktas, G. Volkavičius (32 tšk.) – devynioliktas, G. Nicinovas (8 tšk.) – 34-oje vietoje.
Penktas etapas bus surengtas rugsėjo 6–7 d. Prancūzijoje. Sezoną vainikuos Tautų taurės varžybos 27–28 d. Nyderlanduose, kur Lietuvos rinktinę sudarys G. Volkavičius, L. Mikalauskas, G. Nicinovas ir Renatas Jegorovas.
